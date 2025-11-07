國3竹崎段奪命車禍 小貨車追撞大貨車2死1傷
嘉義縣 / 綜合報導
國道3號嘉義縣竹崎鄉南下291公里處，今(7)日上午發生一起重大車禍，31歲的小貨車盧姓駕駛疑似未注意車前狀況，追撞前方一輛大貨車，猛力的撞擊造成小貨車車頭全毀，盧姓駕駛與副駕駛座的外籍移工，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治，而大貨車駕駛則受到輕傷，車禍確切原因，國道警方還在調查釐清。
消防救護人車趕到，拿出長背板，推出擔架，準備將傷患送醫，另一批消防人員，拿著工具在車頭前破壞車體，要移出卡在車上的兩名傷者，兩名傷患當下已經沒了呼吸心跳，隨後被送醫搶救，看到滿地都是車子零件車殼碎片，還有載運的鋼條，一片凌亂。
7日上午約10點20分，31歲盧男子開著小貨車，行經國道3號南下291.6公里處，嘉義縣竹崎路段時，突然追撞前方一輛大貨車，猛力的撞擊，小貨車車頭全毀，盧姓駕駛與副駕駛座38歲外籍移工，大貨車駕駛則是輕傷，這起車禍造成南下全線封閉，一直中午11點43分才恢復通行，國道警方持續調查肇事原因。
