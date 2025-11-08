國3竹崎段死亡車禍！貨車追撞「車頭掛雙屍」死者身份曝 相驗結果出爐

記者林昱孜／嘉義報導【16：12出稿；16：40更改內文】

國道3號南向竹崎路段7日發生死亡車禍。（圖／翻攝國道即時路況）

國道3號7日發生一起死亡車禍！盧姓駕駛小貨車行經南向291.3公里（竹崎路段），疑未保持車距追撞前方大貨車，小貨車擋風玻璃碎裂，遺體因撞擊力道過大噴出，垂掛車頭，詳細車禍原因及肇責仍待國道警方進一步調查，嘉義地檢署今(8）日相驗結果出爐。

車頭掛雙屍死者身份曝光，檢8日進行相驗結果出爐。（圖／翻攝畫面）

白色小貨車車頭嚴重凹陷，擋風玻璃因為撞擊力道過大，整片碎裂，而駕駛和乘客則雙雙噴出。警消獲報趕到現場，發現2人傷重掛在車頭上，緊急將人送醫後，仍宣告不治。據了解，駕駛為盧男（40歲），乘客為菲律賓籍移工（38歲），兩人同為工程公司員工，載運三角鐵架至工地，卻碰上死劫。

嘉義地檢署今（8)日對2人遺體進行相驗，盧男死因為頭部損傷、雙下肢開放性骨折。外籍乘客則因外傷不明確，暫定11日以電腦斷層掃描，釐清確切死因。



