國3竹崎段2貨車追撞事故 2死1傷

（中央社記者黃國芳嘉義縣7日電）國道3號南向嘉義竹崎路段今天發生2貨車追撞事故，造成盧姓貨車駕駛及隨車的菲籍移工送醫不治，另1駕駛輕傷；事故路段全線封閉逾1小時才開放通行；事故原因待調查釐清。

據國道公路警察局第八公路警察大隊發布訊息，因國道3號蘭潭隧道今天進行油漆補強工程，南向近隧道口路段封閉1個車道，在上午10時20分左右，因車流大有回堵的情況發生，不料，於南向291.3公里處（竹崎路段）發生小貨車追撞前方大貨車事故。

警方表示，2貨車發生追撞，小貨車車頭完全扭曲變形，救護車趕抵時，31歲駕駛盧姓男子已脫困在車外痛苦呻吟，副駕駛座的隨車人員38歲的菲律賓籍男移工則夾在車內，消防人員利用破壞器材協助脫困，立即將2人送醫急救後，仍宣告不治；大貨車40歲李姓駕駛輕傷。

警方說，大貨車李姓駕駛酒測值為零，小貨車盧姓駕駛酒測值待測，全案相關肇事原因尚待調查釐清。事故發生後，現場需排除障礙及搶救受困人員，則全線封閉，直到上午11時43分，才開放車輛通行。（編輯：方沛清）1141107