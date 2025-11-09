國3竹林段3車連環追撞！車流回堵5公里 警消急搶救

有民眾於9日下午4時許，開車行經國道3號北向87.8公里處竹林路段時，目擊到一起三車連環追撞車禍，於是趕緊打電話報案，警消人員接獲通報後，立即趕抵現場救援，詳細事故原因，仍有待進一步調查釐清。

國道3號北向87.8公里處的竹林路段，9日下午4時許發生一起三輛轎車的連環追撞事故。（圖／翻攝自國道即時影像）

據了解，國道3號北向87.8公里處的竹林路段，9日下午4時許發生一起三輛轎車的連環追撞事故，造成後方車流回堵超過5公里。國道警察呼籲用路人在行駛時務必保持專注，並繫好安全帶，以確保行駛安全。事故原因及責任歸屬尚待國道警方進一步調查，事故現場的清理工作仍在進行中。

