國3聯結車追撞1死！56歲婦「臉貼副駕椅背」耳鼻流血慘死 救援畫面曝

記者羅欣怡／新竹報導

國道三號香山路段發生4連撞車禍，一共6人受傷，其中1人頭部重創OHCA，送醫不治。（圖／翻攝畫面）

國道3號北上茄苳路段，昨（5日）深夜發生嚴重死亡事故，一輛貨櫃聯結車疑似恍神，沒注意到前方回堵車震，發生4車追撞事故，其中第一輛被撞擊的轎車壓縮到幾乎成廢鐵，車上5人受困，傷勢最嚴重的是副駕後方65歲的婦人，現場已經沒有生命跡象，消防人員到場時，使用破壞工具將5人救出，救援畫面曝光。

56歲林姓婦人（紅衣）頭部開放性傷勢，送醫不治。（圖／翻攝畫面）

事故現場一片凌亂，地面上都是碎裂的車體零件，在嗆力追撞下，每台車都車體受損，最嚴重的是在聯結車前方、面對最強力撞擊的轎車，被壓縮到幾乎已經成廢鐵，車上5人受困車上，消防局獲報後到場，立刻確認傷者傷勢，展開救援。

「我們現在沒辦法救你，你先等一下！」民眾對著副駕駛座還有意識的張姓女子喊話，連忙確認車上乘客的身份，再向趕來的消防人員通報，因為後座嚴重潰縮，已經無法辨識車上有多少人。

車上5人卡在嚴重變形的車中。（圖／翻攝畫面）

消防人員使用油壓剪、破壞器材，將已經嚴重變形的車門撐開，先救出副駕的張女，接著再陸續拉出後排的3名乘客，但副駕後方的56歲林姓婦人已經沒有生命跡象，頭部開放創傷，耳鼻流血、無呼吸、無意識，送醫後宣告不治，另外駕駛和其他乘客則是身上多處挫傷，無生命危險。

國道警方初步調查，整起事故原因，疑似因營業半聯結車駕駛，疑似因為恍神追撞前車所致，詳細肇則及確切肇事原因，仍待釐清。

