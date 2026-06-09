國3苑裡路段半聯結車輪胎脫落 彈砸2車釀3傷

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）一輛營業半聯結車今天行經國道3號南下苗栗縣苑裡路段，其中1組輪胎突然脫落，撞擊後方自小客車後又彈飛至對向車道，砸中另一輛小客貨車，事故造成3人受傷，其中1人重傷昏迷。

國道公路警察局第2大隊指出，這起事故發生在上午10時許，由蔡姓男子（29歲）駕駛的營業半聯結車於國道3號南下152.7公里苑裡路段，不明原因輪胎脫落，先後擊中2部車輛而肇事。

警方初步調查，半聯結車其中1組輪胎於行進間脫落，先撞擊後方李姓男子（53歲）駕駛的自小客車，隨即又彈飛至對向北上車道，砸中洪姓男子（52歲）駕駛的租賃小客貨車，兩部受害車輛引擎蓋、擋風玻璃、鈑金嚴重損毀，並造成3人受傷送醫。

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傷者包括李男車內乘客夏姓男子頭部擦挫傷，送通霄光田醫院診治；另外，洪姓駕駛頭部重創，當場意識昏迷，經苗栗縣消防局苑裡分隊救護人員緊急處置送往苑裡李綜合醫院開刀後，轉加護病房觀察，同車的洪姓副駕駛（32歲）也有多處擦挫傷，意識清楚。

警方說，現場除李男酒測值為0外，其餘蔡姓、洪姓駕駛酒測值均待測。事故發生後已聯繫蔡男到案說明。

國道公路警察局第2大隊提醒，車輛應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查，行駛途中如有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，依道路交通管理處罰條例第30-1條規定，處駕駛人新台幣1000元至6000元罰鍰，因而致人受傷者，吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。（編輯：李亨山）1150609