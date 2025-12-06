國3茄苳段聯結車失控追撞4車 「一家5口受困」56歲岳母不治

國道3號茄苳段發生聯結車追撞事故，一家5口受困，56歲岳母送醫不治。（圖／翻攝畫面）

國道3號北向103.9公里新竹茄苳交流道附近路段5日晚間6時38分發生嚴重追撞事故。39歲李姓男子駕駛營業半聯結車行駛外側車道時，疑因車流回堵恍神分心，直接撞上前方4輛車，造成1死7傷。其中首當其衝的轎車車內一家5口一度受困。

據三立新聞報導，受損最嚴重的轎車由張姓女婿駕駛，車內載著念大學的孫女、兩名就讀國中的孫子，以及坐在副駕後方的56歲林姓岳母，一家人正要北上做生意。撞擊後轎車嚴重變形，5人均受困車內。

廣告 廣告

新竹市消防局出動朝山、香山、中山、竹光、金山、南寮等分隊趕抵，以油壓剪與破壞器材撐開變形車體進行搶救。消防人員先救出副駕乘客，接著陸續救出後排3名乘客。副駕後方的林姓岳母受創最重，頭部開放性傷口，耳鼻出血，無呼吸心跳，於晚間8時40分在東元醫院搶救後宣告不治。駕駛與其餘乘客皆有多處挫傷，無生命危險。

事故共造成8人受傷，分別送往新竹台大、馬偕與國泰醫院治療。所有駕駛均無飲酒。事故於晚間8時23分排除，並造成回堵約1.3公里。

國道警察第六大隊表示，已依過失致死罪將李姓司機移送法辦，詳細肇事原因仍待進一步釐清。警方呼籲，用路人行車務必保持專注，若精神不濟或分心，極易未注意車前狀況而肇事，提醒用路人務必提高警覺確保行車安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

結婚擺闊卻怪朋友包少？她包3600被罵寒酸 網傻眼：這朋友留不得

獨家／華視男主播性騷女同事5年 公司2個月後開鍘下場GG了

亂入接機韓星現場！DK被認出驚呼「花惹發」還禮貌鞠躬 12萬人笑瘋