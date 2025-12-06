國3茄苳段聯結車失控追撞4車 「一家5口受困」56歲岳母不治
國道3號北向103.9公里新竹茄苳交流道附近路段5日晚間6時38分發生嚴重追撞事故。39歲李姓男子駕駛營業半聯結車行駛外側車道時，疑因車流回堵恍神分心，直接撞上前方4輛車，造成1死7傷。其中首當其衝的轎車車內一家5口一度受困。
據三立新聞報導，受損最嚴重的轎車由張姓女婿駕駛，車內載著念大學的孫女、兩名就讀國中的孫子，以及坐在副駕後方的56歲林姓岳母，一家人正要北上做生意。撞擊後轎車嚴重變形，5人均受困車內。
新竹市消防局出動朝山、香山、中山、竹光、金山、南寮等分隊趕抵，以油壓剪與破壞器材撐開變形車體進行搶救。消防人員先救出副駕乘客，接著陸續救出後排3名乘客。副駕後方的林姓岳母受創最重，頭部開放性傷口，耳鼻出血，無呼吸心跳，於晚間8時40分在東元醫院搶救後宣告不治。駕駛與其餘乘客皆有多處挫傷，無生命危險。
事故共造成8人受傷，分別送往新竹台大、馬偕與國泰醫院治療。所有駕駛均無飲酒。事故於晚間8時23分排除，並造成回堵約1.3公里。
國道警察第六大隊表示，已依過失致死罪將李姓司機移送法辦，詳細肇事原因仍待進一步釐清。警方呼籲，用路人行車務必保持專注，若精神不濟或分心，極易未注意車前狀況而肇事，提醒用路人務必提高警覺確保行車安全。
看更多 CTWANT 文章
結婚擺闊卻怪朋友包少？她包3600被罵寒酸 網傻眼：這朋友留不得
獨家／華視男主播性騷女同事5年 公司2個月後開鍘下場GG了
亂入接機韓星現場！DK被認出驚呼「花惹發」還禮貌鞠躬 12萬人笑瘋
其他人也在看
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 252
國道火燒車…駭人畫面曝！溫度過高「引擎室炸出烈焰」整台車燒成火球
國道10號東向25.4公里處，屏東里港路段；昨晚（5日）發生恐怖火燒車案，一輛轎車，不明原因溫度過高，駕駛緊急停靠外側路肩，隨後引擎室起火燃燒，炸出巨大火光，照亮夜空；現場畫面，相當駭人，所幸，無人受困傷亡，火勢也在1小時左右撲滅，詳細事故原因，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
快訊／搞出「全聯烏龍毒鯛魚排」烏龍！離職女研究助理身影曝⋯到案全認了
高雄市衛生局昨（4）晚緊急召開記者會，局長、副局長、檢驗科長，在鏡頭前90度鞠躬道歉，直指29歲離職陳姓研究女助理，曾擅自更動電腦參數，整整放大10倍，導致誤檢出動物用藥，事後因聯繫不上人，移請檢警偵辦。昨日深夜陳女到案市刑大說明，直到今（5）日凌晨3時許才離開，她初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 624
【試駕】全村的希望就在這台車上！Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid 有點不一樣的福特。
自從Ford宣布Focus跟Kuga停產的消息，福特六和馬上就引進了一台全新的全球戰略車款，來填補未來SUV級距的空缺，那就是Ford Territory！而且還是油電混合動力，綜效馬力高達245匹，綜效扭力55.6kgm，如此兇猛的數據究竟開起來會如何呢？《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 4
川普迷上日本小車！大讚「可愛」下令准許在美製造銷售
彭博資訊報導，美國總統川普顯然對他最近訪問日本時看到的輕型小車（Kei car）十分著迷，現在他希望這類車能在美國製造、...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
彰化溪湖大火狂燒！老字號「阿讚爌肉飯」慘遭波及…用餐區慘況曝光
彰化溪湖鎮員鹿路二段一處民宅今日（5日）清晨5時許驚傳火警，火勢一路延燒至前方的老字號「溪湖阿讚爌肉飯」的倉庫，幸好附近住戶及時逃生，無人傷亡，目前火調小組正在釐清起火原因。而「阿讚爌肉飯」因用餐區及倉庫受損，能否繼續營業及詳細損失狀況仍有確認。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
本田 CR-V e:HEV 上市時間揭曉！追加黑化風格車型 台灣預計明年導入
Honda 在 2025 東京移動展（Japan Mobility Show）預告當家休旅 CR-V 將以 e:HEV 油電動力重返日本，而近日則接續宣布將在 12 月 12 日先行展開 CR-V e:HEV 預售活動，提供 RS、RS Black Edition 雙車型選擇，規劃 2026 年 2 月在日本正式上市。至於在台灣方面，先前已有民眾目擊 CR-V e:HEV 披著輕偽裝進行道路測試，有望 2026 年第一季就會導入國內。自由時報汽車頻道 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
宜蘭驚悚車禍！23歲疑駕車恍神偏移 機車騎士遭撞噴飛、零件四散畫面曝
5日上午6時許，宜蘭縣冬山鄉廣興路，發生一起車禍事故，23歲的林姓男子駕駛自小客車，疑似因恍神導致車輛失控，直接越過中線駛向對向車道，逆向撞擊37歲的游姓機車騎士，游男當場被撞及噴飛，機車零件四散，之後林男的車輛，又波及停在路旁的紅色汽車。警消報後趕抵，游男手腳骨折被送醫救治，詳細車禍原因還要再釐清。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2
宜蘭警副總統勤務號誌控管被撞重傷！肇事駕駛從新竹來礁溪泡溫泉
副總統蕭美琴今（5）日訪問宜蘭期間，負責交通管制的林姓員警在頭城青雲路二段執勤時，遭自小客車撞擊導致重傷。林員右大腿開放性骨折、臟器外露，目前在醫院由急重症團隊搶救中，生命徵象不穩定，尚未脫離險境。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 7
意想不到的野性！BMW推出X3「Rugged Edition」套件
在全球汽車市場的目光都集中在BMW即將推出的Neue Klasse iX3電動車型時，這家巴伐利亞品牌並未忘記內燃機燃油車型，特別是針對特定市場的需求。在南非，BMW推出了一款令人意外的升級套件：「Rugged Edition」，專門為X3 20d車型打造。這款套件的出現，打破了人們對X3專注於公路駕駛的既有印象，它為那些喜歡在輕度越野路面冒險的車主，提供一種兼具豪華品牌形象與戶外探險能力的解決方案，為這款熟悉的SUV增添了一絲粗獷的越野魅力。BMW在南非推出了一款令人意外的Rugged Edition升級套件，專門為X3 20d車型打造，讓車輛更具野性。「Rugged Edition」套件的核心升級在於足下配置和越野功能強化。它移除了原本的19吋輪圈，換上了一組18吋Frozen Midnight塗裝輪圈，並搭配了抓地力更強的Grabber全地形輪胎，輪胎胎壁更厚，規格為255/60 R18。儘管BMW並沒有為此套件額外增加抬高套件來提高離地間隙，但結合X3標準的xDrive四輪驅動系統，以及列為標配的主動式懸吊，這項配置顯著提高了車輛在非鋪裝路面上的通過能力和耐久性。 除了性能升級Carture 車勢文化 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
好險閃得快！淡水水泥車失控釀禍 她差一步見閻王
新北市淡水區今（5日）早上發生一起車禍，一名混凝土預拌車駕駛未注意前車情況，當場撞上一輛自小客車，好險一旁在人行道的民眾閃得夠快，這起事故才沒有造成死亡事件。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
新竹82歲老翁家暴殺妻！自行打電話自首"我打傷老婆了"
地方中心／綜合報導新竹竹北驚傳一起殺妻案。一名82歲老翁，疑似有被害妄想症，竟拿鈍器，攻擊太太的頭部，還有多處瘀青，事後還自己打電話報案，說「我打傷老婆了」，新竹地檢署認為，老翁罪嫌重大，有逃亡之虞，已經聲請羈押獲准。平靜住宅區，居然發生殺妻案，一名82歲老翁拿鈍器敲打太太頭部，導致對方頭破血流，老翁還打電話自首，說「我打傷老婆了」，不過，警方到場時，發現太太頭部多處瘀青，已經明顯死亡。民眾：「就是老公把老婆給殺了，（有聽說為什麼發生這樣的事情）不是很清楚，後來就很少看到那個阿伯，（有聽說夫妻感情怎麼樣）還好。」竹北８２歲老翁失手打死老婆後，打電話自首說「我打傷老婆了」（圖／民視新聞）事發在新竹竹北，老翁疑似有被害妄想症，懷疑太太要傷害他，3號凌晨可能情緒失控，才會失手打死太太，檢查官將進行相驗，了解確切死因。新竹地檢署主任檢察官黃振倫：「被告經檢察官訊問後，認其涉犯家庭暴力防治法第2條第1項，刑法第271條第1項的家庭暴力殺人罪，犯罪嫌疑重大，並認其有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。」檢察官相驗確認確切死因（圖／民視新聞）地檢署認為，老翁罪嫌重大、而且有逃亡之虞，已經向法院聲請羈押，進一步釐清真相。原文出處：新竹82歲老翁家暴殺妻！自行打電話自首"我打傷老婆了" 更多民視新聞報導韓援三本柱找好了！洋基工程主場12/27開箱 行銷加碼曝光「神秘嘉賓」「我把妻子殺了」8旬翁凌晨報警自首 竹檢調查後聲押正方倉儲.國光客運保修廠排廢水 市府:非自來水污染元凶民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
川普大幅放寬車輛油耗標準 車價估降千元
川普總統3日宣布，計畫撤銷拜登時代推出的燃油效率標準，認為有關標準推高了新車成本，實際等於「電動汽車強制令」。各家汽車製...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
宜蘭24歲警遭撞飛、傷重送醫！肇事車突詭異偏移 行車紀錄器畫面曝光
昨（5日）晚間，宜蘭縣礁溪派出所24歲林姓員警，於執行號誌控管勤務時，遭徐姓男子駕駛的廂型車撞擊，傷重送醫搶救中，對此，經陽明交通大學附設醫院救治，歷經3個多小時手術治療，目前林員的情況已穩定，預計今（6日）轉院到台北榮民總醫院，進行後續治療。而當時事發的行車紀錄器畫面也曝光，可以清楚看到，當時徐男駕車突然往右偏移，撞上正在值勤的林員。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
【怎能不愛車】JDM粉尖叫！NSX初代重生版超限量、身價驚人
初代Honda NSX在跑車迷心中一直是傳奇級存在，而現在這款90年代的日本神車，將以超稀有改裝版姿態復活！義大利設計名門賓尼法利納握刀，搭配JAS Motorsport多年賽車技術，把第一代NSX的底盤重新包上全碳纖維外衣，打造全新重生版「Tensei」，光聽名字就很有武俠味。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
買新車可省3萬！ 川普鬆綁燃油車油耗標準 電動車銷售寒冬
美國總統川普在9月底，叫停拜登時期的電動車補貼，現在他再度推翻拜登制定的油耗標準，等於未來美國生產燃油車的成本將大幅降低。川普還說，未來買燃油車，至少可以省下1千美元。只是川普的政策，已經衝擊美國電動車市場，今年的洛杉磯國際車展，不少電動車廠已經悄悄缺席。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
24歲宜蘭警執行蕭美琴交管勤務遭撞！深夜手術順利「脫離險境」 已轉往北部治療
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導副總統蕭美琴昨（5日）前往宜蘭視察，礁溪警分局派出24歲林姓警員前往執行交管勤務，未料卻在傍晚於頭城鎮青雲路2段遭一輛...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
彰化溪湖名店阿讚爌肉飯遭大火波及 燒共4戶
彰化溪湖清晨五點半傳出火警意外，其中名店阿讚爌肉飯的倉庫也陷入火海，火警總共延燒四戶，幸好屋內的人都及時逃出。 #彰化#溪湖名店#阿讚爌肉飯#火警東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
HONDA Prelude上戰場！ 推出全新Prelude GT賽道版
一個月前，HONDA才推出全新升級的Prelude，本周HONDA就發表了Prelude賽車版本Prelude-GT，預計將於明年投入比賽，成為HONDA在日本超級GT系列賽頂級GT500級別賽事中新的挑戰者。它的外觀或許與新款Prelude相似，但內在卻截然不同。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高雄一明星學校家長會長涉吸金 捲款潛逃出境
南部中心／劉尹淳、陳凱茂、鄭兆佐 高雄市報導高雄一所明星學校的家長會會長邱姓女子，利用職務之便，認識家長會成員、教育界人士，甚至透過一名黃姓男高爾夫球教練，認識醫界、企業界的球員，以每個月會獲得高額獲利，吸引上流圈菁英投資各式公司行號，登記負責人多為邱女的前夫，吸金超過20億元。檢調十月展開調查後，黃姓教練以10萬元交保，疑似涉案的邱姓女子的前夫等被列為被告，至於已潛逃出境的邱女，地檢署4日下午正式發佈通緝。高雄一所明星國小擔任家長會長的邱姓女子，利用職務之便，認識家長會成員、教育界人士，以每月高額獲利吸引他們投資各式公司行號。（圖／民視新聞）鐵門深鎖，地上全是信件、法院通知書，高雄苓雅區這間公司，遭人踢爆，招攬多人投資，今年起疑似資金周轉出現問題，投資人拿不到分紅，爆出吸金糾紛。知情人士表示，教育圈之前有在傳啊，有學校校長被家長會的成員詐騙了好幾百萬。原來在高雄一所明星國小擔任家長會長的邱姓女子，利用職務之便，認識家長會成員、教育界人士，以每月高額獲利吸引他們投資各式公司行號，登記負責人多為邱女的前夫，今年陸續有投資人拿不到分紅，才發現受騙，吸金初估超過20億元，邱女疑似知道藏不了了，今年6月火速向校方請辭會長職務。學校主任表示，校內的同仁夥伴目前是沒有受到影響的，邱女在6月底那段時間向學校請辭，她其實就有說到因她個人的問題，沒有辦法再繼續擔任會長。檢警在10月發動搜索，黃男以10萬元交保，邱女潛逃出境已發佈通緝。（圖／民視新聞）邱女甚至透過另一名黃姓男高爾夫球教練，認識醫界、企業界的高爾夫球球友，許多人基於信任，加入投資，起初確實有拿回高額利潤，陸續加碼，沒想到邱女和黃姓男教練，事後卻捲款潛逃。受害牙醫師表示，這些錢都是她退我的利息，借去又被她騙進去了啊，所以總共三、四千萬我自己的錢，我知道的朋友有一些醫生，大概被騙一億跑不掉，還有眼科的可能也私底下被借三、五千萬。黃姓男教練在鳥松的住家，鄰居都不願透露太多，但高雄檢警在10月發動搜索，請黃男到案釐清案情後，以10萬元交保，其餘涉案人士，包括邱女的前夫等被列為被告，至於已出境的邱女，則發佈通緝。高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐表示，邱姓被告於本署接獲情資前已出境前往澳門，並由本署發佈通緝，將提報外逃經濟罪犯，洽請調查局立即循兩岸司法互助程序，協助查緝返國。關鍵當事人邱女已潛逃出境，全案正由檢方深入追查，究竟有多少受害者，還要擴大追查。原文出處：高雄一明星學校家長會長涉吸金 捲款20億潛逃出境 更多民視新聞報導高雄明星小學前家長會長捲20億潛逃 前夫掛名負責人竟打零工維生掛羊頭賣狗肉吸金 絕對能源集團股票換鈔票17人被訴細故打死女友 還帶著她女兒棄屍 二審仍判刑13年民視影音 ・ 1 天前 ・ 3