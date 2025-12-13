國3草屯段聯結車「酒駕亂切車道」 釀7車事故、回堵1公里

國3草屯段12日發生6車追撞事故，肇事聯結車駕駛酒測值超標遭送辦。（圖／翻攝畫面）

國道3號北向215.8公里草屯路段12日中午12時49分許發生連環追撞事故，34歲劉姓男子駕駛聯結車行經中、外側車道時，疑似不當變換車道，與後方車輛距離過近，導致後方車流緊急煞車，釀成6輛小客車接連追撞，所幸無人受傷，但車流一度回堵約1公里，警方於下午1時56分排除事故。

國道公路警察局第七大隊調查指出，劉男駕駛聯結車突然切換車道，後方6輛小客車來不及反應接連追撞，多部車輛車尾嚴重毀損，其中1輛休旅車更因撞擊後橫停內側車道，現場一片混亂。

警方獲報到場後，對涉事駕駛進行呼氣酒測，發現劉男酒測值超標，涉嫌酒後駕車。警詢後已依公共危險罪嫌，將劉男移送南投地檢署偵辦，詳細肇事原因及責任歸屬仍待進一步調查釐清。

☆飲酒過量 有害健康 酒後不開車☆

