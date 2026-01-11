國3變成賽車場！關廟服務區邊坡民眾圍觀 警：可罰9萬吊照

根據網友於今（11）日早上傳至社群平台的影片，一輛綠色車輛與一輛白色車輛疑似將國道當成賽車場，在中線及外線車道上高速競速，吸引大量民眾聚集於關廟服務區邊坡圍觀拍攝。警方表示，已著手調閱相關影像，若確認違規，將依法處以新台幣3萬元至9萬元罰款，並吊銷駕駛執照。

關廟服務區確實常見民眾來此車聚，一般車聚行為若不違反社會秩序、未涉及公共危險，警方並不會加以干涉。（圖/翻攝畫面，下同）

警方指出，根據民眾在網路社群上傳的影片，一輛綠色小型車行駛於中線車道，另一輛白色小型車行駛於外側車道，疑似在國道上進行競速。這段畫面疑似攝於11日凌晨，吸引大批民眾在關廟服務區停車場圍觀拍照。

「關廟服務區確實常見民眾來此車聚，一般車聚行為若不違反社會秩序、未涉及公共危險，我們並不會加以干涉。」國道警方表示，但從相關影像可見，有兩輛車明顯在國道上競速，這已觸犯道路交通處罰條例。

國道公路警察局第八公路警察大隊強調，截至目前雖然尚未接獲相關報案及檢舉資訊，但將主動調閱相關影像展開調查。警方研判這群人可能約在關廟服務區車聚，將調閱車牌，通知車主及相關人等到案。

「駕車應遵循速限規定且勿有競駛等危險行為，否則一律依規定處置。」國道警方呼籲，根據道路交通處罰條例第43條第3項規定：「2輛以上之汽車共同違反第一項規定，或在道路上競駛、競技者。」這類危險駕駛行為將被處以新台幣3萬元至9萬元罰款，並吊銷駕駛執照。

