國3追撞雙屍24小時後水泥車翻覆！駕駛稱方向盤突鎖死 「抓交替」引猜測

時隔約24小時，國道3號同路段發生2起車禍。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 國道3號南下291.3公里嘉義竹崎路段，7日上午發生追撞事故，31歲盧姓男駕駛與38歲菲律賓籍移工雙雙身亡，遺體垂掛車頭，畫面相當驚悚；不料僅約24小時候，同一路段北向車道又發生混凝土車失控翻覆，所幸47歲駕駛黃男僅受輕傷，但黃男指出當下方向盤無預兆鎖死，懷疑「抓交替」。

7日上午31歲盧姓男駕駛小貨車載著38歲菲律賓籍移工，疑似未注意車前狀況，於國道3號南下291.3公里嘉義竹崎路段追撞前方40歲李男駕駛大貨車，兩人當場失去呼吸心跳，雙雙懸掛在車頭處，畫面十分驚悚，送醫搶救無效不治。

廣告 廣告

而這起死亡車禍僅過去約24小時，47歲的黃男昨日駕駛混凝土預拌車行經國3北向291.7公里，突然失控自撞翻覆，載運的砂石傾瀉一地，所幸黃姓駕駛自行脫困，身上擦挫傷婉拒送醫，近乎完全相同的路段連續出現車禍。

令人毛骨悚然的是，黃姓駕駛供稱當下方向盤突然無預警詭異鎖死，完全控制不了，整輛預拌車才因此失控翻車，聽聞前一天該路段發生2死車禍後直言「毛到不行」，更令人聯想民間傳聞「抓交替」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

錄取率僅 7 %！台電、台糖等國營事業開缺吸逾萬人報考 起薪4.6萬

台灣騎士沒極限！機車載水塔引熱議 警將開罰