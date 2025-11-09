國3雙屍車禍隔天！同路段水泥車「方向盤鎖死」翻覆 在地人發毛：抓交替？

國道3號嘉義竹崎路段南下路段7日發生兩死車禍。翻攝爆料公社公開版臉書



國道3號南下291.3公里嘉義竹崎路段，7日才發生追撞事故，當時造成2死，半身懸掛車頭，畫面驚悚。相隔僅一天，同路段又發生混凝土車失控翻覆，所幸駕駛僅受輕傷，供稱方向盤突然鎖死，引起在地人「抓交替」揣測，直呼毛毛的。

7日上午31歲盧姓男子駕駛小貨車，載著38歲菲律賓移工來到國道3號南下291.3公里處時，疑未注意前方車況，追撞另輛大貨車，衝擊大到車頭凹陷，兩男當場失去呼吸心跳，部分遺體垂掛車頭，送醫搶救不治。

僅過24小時，8日上午同一地點的北上路段又發生車禍，47歲黃姓男子駕駛預拌水泥車突然失控翻覆，側倒在路面，砂石灑滿一地。黃男身上多處擦挫傷、自行脫困，幸無大礙，表示當時方向盤突然鎖死，完全無法控制，得知前一天該路段發生2死車禍，直呼「毛毛的」。

國道3號北上291k嘉義竹崎出口，8日發生水泥車翻覆意外。翻攝自綠豆嘉義人臉書

連續兩起事故引發討論，當地人直言該路段常出車禍，其中北上出口剛出隧道就要下交流道，所以不熟悉的人很容易急著切換車道，導致車禍。也有人懷疑是民間習俗「抓交替」、「那路段肯定有髒東西」、「卡到陰啊」。

