國3驚悚追撞2人死亡 小貨車駕駛彈出掛車頭全身血

2025年11月7日，國道3號竹崎路段發生小貨車追撞前方大貨車，駕駛掛在車頭身亡。讀者提供



國道3號南向291.3公里嘉義竹崎路段7日發生追撞交通事故，造成小貨車的駕駛和乘客共2人死亡。調查發現，小貨車行經一處施工路段，遇到車流回堵，追撞前方一輛大貨車，小貨車駕駛撞破擋風玻璃，人滿身血掛在車頭。

國道公路警察局第八公路警察大隊指出，車禍發生在7日上午10時20分，地點位在在國道3號南向竹崎路段。員警趕抵現場處置，現場施工回堵，盧男(31歲)駕駛小貨車，行駛外側車道，追撞前方李男(40歲)駕駛大貨車。

現場怵目驚心！盧男撞破擋風玻璃，人掛在車頭，血流不止，一旁的乘客菲律賓籍外籍男移工（38歲），兩人皆死亡。

警方調查，事故造成2人死亡、1人受傷，大貨車駕駛李男酒測值為0mg/l，小貨車駕駛盧男酒測值待測。警方呼籲用路人駕車行經施工路段，務必配合交通管制措施前進，並小心注意前方動態，且全車人員均應繫妥安全帶，切勿分心駕駛。

