國3高速公「鹿」死亡車禍！駕駛嚇：看到只剩5公尺！

即時中心／廖予瑄報導

高速公「鹿」車禍！昨（30）日凌晨2時許，一輛轎車行經國道3號北向316公里處、白河路段時，閃避不及，迎面撞上一頭水鹿。導致水鹿當場死亡；而車頭也凹陷一大塊、嚴重受損。事後駕駛在社群平台Threads上PO出撞擊瞬間，驚嚇表示，「在高速公路上能遇到水鹿的機率有多少？」引發網友討論。對此，國道警察今（31）日表示，雖然肇事鹿當下已身亡，但幸好車上的2人都沒有受傷。

昨日一名網友在Threads上PO出一段行車紀錄器畫面，以及愛車車頭凹陷的照片。他發文表示，30日凌晨開在國3時，竟然突然看見一頭水鹿站在內線車道中央，「在高速公路上能遇到水鹿的機率有多少？」；然而，當他發現並想要煞車時，已然為時已晚，迎面把鹿撞飛，並造成牠當場四肢變形慘死。而轎車也因強大的沖擊力道，凹陷一個大洞。

水鹿誤闖國道遭撞飛死亡。（圖／民視新聞翻攝）





轎車也因強大的沖擊力道，凹陷一個大洞。（圖／民視新聞翻攝）





駕駛表示，當時天色昏暗，雖然有開大燈，但當他看到鹿時，距離僅剩約5公尺，完全來不及煞車。

畫面PO上網，引發網友討論，有人看完行車紀錄器影像後表示，「看起來完全來不及欸...」、「鹿先生請你不要亂跑，乖乖回家吃飯」；還有人大玩諧音梗，開玩笑表示，「這是高速公『鹿』」、「小鹿亂『撞』、一『鹿』好走」；另外也有網友質疑，保險公司面對這樣的特殊車禍，「這乙式會賠嗎？還是要甲式？」

國3撞鹿車禍引發網友議論。（圖／擷取自Threads）

國3撞鹿車禍引發網友議論。（圖／擷取自Threads）





國3撞鹿車禍引發網友議論。（圖／擷取自Threads）

國3撞鹿車禍引發網友議論。（圖／擷取自Threads）

對於誤闖國道的小動物，警方也呼籲，行駛高速公路時，應遵循限速規定並保持專注、握好方向盤；平時建立良好行車觀念，若遭遇突發狀況保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生。

