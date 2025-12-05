國3黑夜死亡車禍！半聯結車駕駛疑分身釀禍 他送醫搶救不治
國道三號北上新竹香山路段，昨（5日）晚間發生一起嚴重4車的連環車禍，其中一名傷者送醫後宣告不治，另外還有7人受傷，國道警方表示，這起事故疑似是因為營業半聯結車駕駛分心追撞前車所致。
國道車禍。（圖／翻攝畫面）
這起事件發生於昨天晚間6時左右，當時38歲營業半聯結車駕駛行經國道三號北上103.9k時，疑似分心恍神撞擊到前方的四輛自小客車，其中一輛車內部共5人受困，現場合計8人受傷送醫，不過當中1名傷者送醫搶救後，於晚間8時40分宣告不治。
國道第六公路警察大隊提醒，國道行車不可分心，精神不濟、打瞌睡或恍神都可能導致未注意前方狀況而釀禍，若造成重傷或死亡，駕照恐遭吊扣甚至吊銷。
延伸閱讀
「移工大遊行」周日登場 北市警沿途交管資訊一次看
宜蘭警副總統勤務號誌控管被撞重傷！肇事駕駛從新竹來礁溪泡溫泉
影/宜蘭警「副總統勤務」遭撞命危 父質疑：休息為何貼班？
其他人也在看
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 207
快訊／搞出「全聯烏龍毒鯛魚排」烏龍！離職女研究助理身影曝⋯到案全認了
高雄市衛生局昨（4）晚緊急召開記者會，局長、副局長、檢驗科長，在鏡頭前90度鞠躬道歉，直指29歲離職陳姓研究女助理，曾擅自更動電腦參數，整整放大10倍，導致誤檢出動物用藥，事後因聯繫不上人，移請檢警偵辦。昨日深夜陳女到案市刑大說明，直到今（5）日凌晨3時許才離開，她初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 627
坐等勞動部回應！近9成勞工支持周休三日 2族群減輕壓力最有感
有民眾在公共政策平台提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，提案於10月7日通過5000人附議門檻，勞動部需在12月7日前回應。對此，薪資查詢平台《比薪水》發表最新報告，高達89.9%勞工表態支持周休三日，尤其對年輕人、女性壓力降幅最大。然而，若配套方案需延長工作時間，支持度則下滑至13%。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前 ・ 101
男客買黑輪掉出衝鋒槍 老闆嚇：吃飯帶錢就好
台中市 / 綜合報導 台中市北區一家黑輪攤，2日下午一名男子前來消費，結果包包不慎翻落，掉出疑似一把衝鋒槍，老闆和客人故作淡定還上前提醒男子撿起來，沒想到男子又跑到隔壁人力公司應徵工作沒成功，竟然說要以6萬元價格賣槍，被拒絕後就離開，警方表示已經組成專案小組，掌握男子身分全力查緝，並且要查出槍枝來源。一名黑衣男子站在店內等他買的黑輪，不過男子放在後方桌子上的包包突然倒了下來，老闆娘瞄了一眼，男子也轉頭一看，因為包包掉出來的疑似是一把衝鋒槍，黑輪店老闆說：「因為那時候我沒注意，然後他出來要走的時候，老闆娘就跟我說，他剛剛包包裡掉了一支槍出來，大支的。」原本要走進店裡的老闆娘看到之後瞬間身體僵硬，一旁顧客也頻頻回頭，男子還假裝鎮定趕快將東西撿起來，黑輪店老闆說：「買黑輪30元而已，不用帶槍來，你人來就好，帶錢來就好。」事後大家閒聊起來才驚覺可怕，掉槍驚魂記，發生在2日下午台中市北區一家黑輪攤，男子買了30元黑輪也不吃，就站在店內四處東張西望，沒多久，男子又跑到隔壁人力仲介公司，找工作沒成功直接把槍放在桌上想抵押借錢。黑輪店老闆說：「剛剛那一把槍放在桌上問那個老闆說，我手頭比較緊那這支槍放在這裡，賣你好不好，6萬塊賣你好不好，老闆就嚇到說，這賣我，我用不到這樣子，然後他就說要不然押在這裡，我跟你拿3百塊就好。」第二分局文正所所長楊俊宏說：「目前已掌握犯嫌身分，全力查緝。」男子買黑輪掉槍還亮槍找工作，警方已經掌握男子身分要來釐清槍枝的真假以及意圖。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 11
宜蘭警副總統勤務號誌控管被撞重傷！肇事駕駛從新竹來礁溪泡溫泉
副總統蕭美琴今（5）日訪問宜蘭期間，負責交通管制的林姓員警在頭城青雲路二段執勤時，遭自小客車撞擊導致重傷。林員右大腿開放性骨折、臟器外露，目前在醫院由急重症團隊搶救中，生命徵象不穩定，尚未脫離險境。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 3
新竹82歲老翁家暴殺妻！自行打電話自首"我打傷老婆了"
地方中心／綜合報導新竹竹北驚傳一起殺妻案。一名82歲老翁，疑似有被害妄想症，竟拿鈍器，攻擊太太的頭部，還有多處瘀青，事後還自己打電話報案，說「我打傷老婆了」，新竹地檢署認為，老翁罪嫌重大，有逃亡之虞，已經聲請羈押獲准。平靜住宅區，居然發生殺妻案，一名82歲老翁拿鈍器敲打太太頭部，導致對方頭破血流，老翁還打電話自首，說「我打傷老婆了」，不過，警方到場時，發現太太頭部多處瘀青，已經明顯死亡。民眾：「就是老公把老婆給殺了，（有聽說為什麼發生這樣的事情）不是很清楚，後來就很少看到那個阿伯，（有聽說夫妻感情怎麼樣）還好。」竹北８２歲老翁失手打死老婆後，打電話自首說「我打傷老婆了」（圖／民視新聞）事發在新竹竹北，老翁疑似有被害妄想症，懷疑太太要傷害他，3號凌晨可能情緒失控，才會失手打死太太，檢查官將進行相驗，了解確切死因。新竹地檢署主任檢察官黃振倫：「被告經檢察官訊問後，認其涉犯家庭暴力防治法第2條第1項，刑法第271條第1項的家庭暴力殺人罪，犯罪嫌疑重大，並認其有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。」檢察官相驗確認確切死因（圖／民視新聞）地檢署認為，老翁罪嫌重大、而且有逃亡之虞，已經向法院聲請羈押，進一步釐清真相。原文出處：新竹82歲老翁家暴殺妻！自行打電話自首"我打傷老婆了" 更多民視新聞報導韓援三本柱找好了！洋基工程主場12/27開箱 行銷加碼曝光「神秘嘉賓」「我把妻子殺了」8旬翁凌晨報警自首 竹檢調查後聲押正方倉儲.國光客運保修廠排廢水 市府:非自來水污染元凶民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
宜蘭驚悚車禍！23歲疑駕車恍神偏移 機車騎士遭撞噴飛、零件四散畫面曝
5日上午6時許，宜蘭縣冬山鄉廣興路，發生一起車禍事故，23歲的林姓男子駕駛自小客車，疑似因恍神導致車輛失控，直接越過中線駛向對向車道，逆向撞擊37歲的游姓機車騎士，游男當場被撞及噴飛，機車零件四散，之後林男的車輛，又波及停在路旁的紅色汽車。警消報後趕抵，游男手腳骨折被送醫救治，詳細車禍原因還要再釐清。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 2
「此生必賞絕景」湯西川溫泉雪洞祭！從平家傳說、鹼性溫泉到近千座迷你雪洞打造的日本夜景遺產～
湯西川溫泉（湯西川温泉）位於栃木縣日光市的深山中，擁有超過800年的歷史，據說是平家人隱居的地點，當地以高品質鹼性溫泉著稱，是日本少數保留傳統風情的溫泉鄉。每年1月底~3月初湯西川溫泉都會舉辦「雪洞祭」（かまくら祭り，也稱為「雪屋祭」），數百個夜間燃燭火的迷你雪洞景色如夢似幻，彷彿出現在雪地上的點點星光，是日本「死前必訪絕景」之一！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 6
好險閃得快！淡水水泥車失控釀禍 她差一步見閻王
新北市淡水區今（5日）早上發生一起車禍，一名混凝土預拌車駕駛未注意前車情況，當場撞上一輛自小客車，好險一旁在人行道的民眾閃得夠快，這起事故才沒有造成死亡事件。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
高雄一明星學校家長會長涉吸金 捲款潛逃出境
南部中心／劉尹淳、陳凱茂、鄭兆佐 高雄市報導高雄一所明星學校的家長會會長邱姓女子，利用職務之便，認識家長會成員、教育界人士，甚至透過一名黃姓男高爾夫球教練，認識醫界、企業界的球員，以每個月會獲得高額獲利，吸引上流圈菁英投資各式公司行號，登記負責人多為邱女的前夫，吸金超過20億元。檢調十月展開調查後，黃姓教練以10萬元交保，疑似涉案的邱姓女子的前夫等被列為被告，至於已潛逃出境的邱女，地檢署4日下午正式發佈通緝。高雄一所明星國小擔任家長會長的邱姓女子，利用職務之便，認識家長會成員、教育界人士，以每月高額獲利吸引他們投資各式公司行號。（圖／民視新聞）鐵門深鎖，地上全是信件、法院通知書，高雄苓雅區這間公司，遭人踢爆，招攬多人投資，今年起疑似資金周轉出現問題，投資人拿不到分紅，爆出吸金糾紛。知情人士表示，教育圈之前有在傳啊，有學校校長被家長會的成員詐騙了好幾百萬。原來在高雄一所明星國小擔任家長會長的邱姓女子，利用職務之便，認識家長會成員、教育界人士，以每月高額獲利吸引他們投資各式公司行號，登記負責人多為邱女的前夫，今年陸續有投資人拿不到分紅，才發現受騙，吸金初估超過20億元，邱女疑似知道藏不了了，今年6月火速向校方請辭會長職務。學校主任表示，校內的同仁夥伴目前是沒有受到影響的，邱女在6月底那段時間向學校請辭，她其實就有說到因她個人的問題，沒有辦法再繼續擔任會長。檢警在10月發動搜索，黃男以10萬元交保，邱女潛逃出境已發佈通緝。（圖／民視新聞）邱女甚至透過另一名黃姓男高爾夫球教練，認識醫界、企業界的高爾夫球球友，許多人基於信任，加入投資，起初確實有拿回高額利潤，陸續加碼，沒想到邱女和黃姓男教練，事後卻捲款潛逃。受害牙醫師表示，這些錢都是她退我的利息，借去又被她騙進去了啊，所以總共三、四千萬我自己的錢，我知道的朋友有一些醫生，大概被騙一億跑不掉，還有眼科的可能也私底下被借三、五千萬。黃姓男教練在鳥松的住家，鄰居都不願透露太多，但高雄檢警在10月發動搜索，請黃男到案釐清案情後，以10萬元交保，其餘涉案人士，包括邱女的前夫等被列為被告，至於已出境的邱女，則發佈通緝。高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐表示，邱姓被告於本署接獲情資前已出境前往澳門，並由本署發佈通緝，將提報外逃經濟罪犯，洽請調查局立即循兩岸司法互助程序，協助查緝返國。關鍵當事人邱女已潛逃出境，全案正由檢方深入追查，究竟有多少受害者，還要擴大追查。原文出處：高雄一明星學校家長會長涉吸金 捲款20億潛逃出境 更多民視新聞報導高雄明星小學前家長會長捲20億潛逃 前夫掛名負責人竟打零工維生掛羊頭賣狗肉吸金 絕對能源集團股票換鈔票17人被訴細故打死女友 還帶著她女兒棄屍 二審仍判刑13年民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
三峽男童校門口遭隨機攻擊 連續三次「重擊頭部」｜#鏡新聞
又發生隨機攻擊！這次遭襲擊的竟是國小男童，前天(2日)下午，新北市三峽區一間國小放學期間，竟在街口遭到陌生男子連續三次重擊頭部，導護志工看見後馬上上前關心，男童父親得知後也馬上報警，警方也在昨天(3日)將嫌犯帶回送辦，而男子也被起底是當地社區的頭痛人物。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
24歲宜蘭警執行蕭美琴交管勤務遭撞! 開放性骨折命危緊急送醫搶救
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴5日在宜蘭跑行程，車隊自礁溪前往頭城途中，2名員警在頭城青雲路二段路旁執行交通號誌管制，卻突然出現一輛廂型車高速撞擊，24歲林姓警員慘遭撞倒在地，當場被捲進車底，腹部以下、右大腿開放性骨折，緊急送往醫院救治，目前未脫離險境。 車禍現場還留有撞擊痕跡，林姓員警執行勤務無端遭到撞擊，當時戴的帽子遺落在現場，林姓員警被緊急送往陽明交通大學附設醫院急救，目前生命徵象不穩，醫療團隊正全力搶救；林姓員警女友接獲通知趕往醫院，雙手不斷顫抖，宜蘭縣代理縣長林茂盛也趕到醫院了解狀況。 據了解，39歲肇事廂型車徐姓駕駛與妻子從新竹到宜蘭，用完餐後準備前往礁溪泡湯，不料卻在途中發生意外。警方初步排除徐姓男子酒駕，車內亦未發現異常物品，詳細肇因仍待進一步釐清，宜蘭縣警局已成立專案小組調查事故經過，並全力協助家屬處理後續事宜。 礁溪警方指出，因為蕭美琴到宜蘭視察，特勤需要動用較多警力交管，才把休假員警都調出來上班。總統府發言人郭雅慧晚間表示，關於5日下午宜蘭員警在勤務中遭小貨車撞傷送醫，蕭美琴知道後，已請行政院政務委員陳金德及立委陳俊宇前往關心，後續也會密切注意員警狀況，祈願新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
機車綠燈起步突「翹孤輪」 騎士連人帶車衝出
彰化縣 / 綜合報導 1輛雙載機車停在彰化一處路口，綠燈剛要起步時整輛機車卻翹孤輪暴衝出去，後座乘客嚇到尖叫跳車，而騎士則被機車帶著衝了出去，雖然他緊握油門想穩定車頭，最後機車還是失去平衡倒在路中間，旁邊其他騎士趕快閃躲，幸好2人都沒有受傷。重機業者推測，當時騎士可能離合器放得太快，油門力道補太大，才瞬間彈射出去，警方也說，道路翹孤輪行為將可以開罰最高2萬4千元罰鍰。路口剛綠燈，左邊1輛雙載機車急催油門起步，整輛車翹孤輪暴衝出去，後座乘客沒坐穩直接從後座滑了下來嚇到尖叫趕快跳車，前方騎士被機車拖著衝出去，他疑似想控制車頭還是失敗了，最後失去平衡，整輛車倒在道路中間。這是發生在昨(3)日一早7點多彰化埤頭鄉彰水路路口，換個角度再看1次，左邊的機車暴衝時，車頭被拉到幾乎和道路垂直，後座乘客要跌落時，趕快用雙腳踩地，但前方騎士被機車帶著往前跑，左邊1輛機車看到趕快往左邊閃避，而後面的汽機車也嚇到不敢往前，幸好兩人都沒有大礙。重機業者說：「感覺離合器和補油門力量大小沒有掌握好。」重機業者推測當時騎士可能離合器放得太快，油門力道補太大才瞬間彈射出去。民眾說：「感覺是想耍帥，想要女生抱他。」、「我會很生氣，才剛起步，撞上的話很危險。」民眾認為，可能是騎士想耍帥失敗，認為在道路騎車還是要以安全為先，警方說：「這件事故沒有接獲報案，但警方提醒，道路翹孤輪行為，可以開罰最高2萬4千元，吊扣牌照6個月，民眾不要以身試法。」 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
79歲翁泡三溫暖休克 倒臥烤箱二度燒燙傷送醫不治
社會中心／洪巧璇、洪國凱 新北報導天氣變冷了，年長者一定要特別注意！新北市林口一名79歲老翁，因為天冷，去社區附設的三溫暖，但過了2個多小時都沒出來，他的妻子請櫃台人員查看，才發現老翁倒在烤箱內，全身大面積燒燙傷，送醫後不治，醫師提醒，泡三溫暖會造成血管收縮，如果待太久，甚至會導致休克。晚上8點多，馬路上警笛聲大作，救護車沿路鳴笛，趕抵社區外頭，因為警消獲報有住戶天冷想泡三溫暖，結果倒在裡頭，已經叫不醒。民視記者洪巧璇：「事發的社區大樓有附設三溫暖供住戶使用，而當時老翁就是獨自一人，在傍晚的時候去三溫暖，沒有想到，到了晚上他都還沒回家，被人發現的時候已經沒了呼吸心跳。」新北市林口這處社區的健身房有設置三溫暖，不過就在3號傍晚，裡頭發生意外，一名79歲夏姓老翁，傍晚去三溫暖，想暖暖身子，但過了兩個多小時都沒有返家，妻子打電話詢問社區櫃檯，請他們幫忙到三溫暖查看，才卻發現老翁倒臥烤箱裡，救護人員到場急救，發現老翁身上有50%的二度燒燙傷，緊急送醫後，宣告不治。冷吱吱！79歲翁泡三溫暖休克 二度燒燙傷送醫不治（圖／民視新聞）法醫高大成：「去蒸氣這種地方裡面，絕對水分會蒸發很嚴重，你的血變得很混濁，所以越流越慢，尤其你超過60歲，血管都6、70%阻塞了，你血流就被堵住了，堵住就發生心肌梗塞的狀況昏迷。」警方初步調查，現場沒有外力介入，醫師點出關鍵原因，疑似是老翁在高溫烤箱內待太久，導致休克。法醫高大成：「有心臟病的人，有高血壓的人要注意，一開始因為熱，血管擴張，但是你脫水，血管又縮回來，血流又緩慢，越流越慢，流到最後停止，停止你就倒下去了，5分鐘到10分鐘就出問題了。」冷吱吱！79歲翁泡三溫暖休克 二度燒燙傷送醫不治（圖／民視新聞）天氣冷吱吱，年長者以及心血管疾病的患者一定要特別小心，尤其在泡溫泉、三溫暖時，一定要留意血管收縮的潛在危險。原文出處：冷吱吱！79歲翁泡三溫暖休克 二度燒燙傷送醫不治 更多民視新聞報導林口7旬翁倒臥社區三溫暖！大面積燒燙傷送醫亡 高大成分析「死因」水產老闆激戰小三！他自豪喊：入X最大顆警界高官涉88會館案！又涉恐嚇老闆娘提早還錢遭起訴 警政署回應了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新北79歲翁倒臥三溫暖烤箱 大面積燒燙傷送醫不治
新北市 / 綜合報導 新北市林口某社區，昨(3)日晚間8點多1名79歲老翁使用三溫暖設備時，過了許久沒沒出來，妻子請櫃台人員查看才發現老翁倒臥在烤箱內，全身大面積燒燙傷送醫之後仍宣告不治，意外原因還有待警方釐清。不過醫師提醒，泡三溫暖會造成血管收縮，烤箱待太久甚至會熱休克，尤其長者及心血管疾病患者務必適度進行並由他人陪同。救護車鳴笛聲大響，十萬火急趕到社區大樓，因為有住戶在三溫暖內出意外沒了生命跡象危在旦夕，其他住戶說：「有看到救護車，好像是裡面有三溫暖。」救護人員將患者送醫，最後仍不幸宣告不治。事發在新北市林口某社區昨日晚間8點多，1名79歲夏姓老翁使用社區三溫暖設備，過了許久都沒出來，妻子感覺不對勁通報櫃台前往查看，才發現老翁倒臥在烤箱內大面積燒燙傷，送醫之後仍宣導不治。記者蔡銍湣說：「新北林口的社區大樓內設備齊全，包括圖書室，健身房，三溫暖等等，不過這回卻有住戶在裡頭發生意外。」其他住戶說：「我們這棟是最新的，那邊是最早蓋，然後一二三四我們有四棟，這邊是最新的(設備)。」警方研判現場無外力介入，懷疑是老翁疾病發作昏迷，導致在烤箱內高溫待太久，而冬天來臨洗三溫暖確實得多注意，台安醫院心臟內科醫師林謂文說：「烤箱溫度相對都是比較高，比較乾熱的情況下，這時候會加速這個水分的散失，血液會變得更加濃稠，這個所謂的烤箱泡太久，有可能造成所謂的熱休克的現象。」尤其是高齡長者及心血管疾病患者，忽冷忽熱血管收縮血壓也會起伏不定，泡三溫暖或使用烤箱務必適度進行並由他人陪同，避免意外發生。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 2
醫師加班費免稅進入最後關鍵期》醫界既期待又擔心 年底前能否拍板？
在醫療人力持續緊縮、醫療現場瀕臨崩潰的壓力下，「醫師加班費免稅」政策再次被推上檯信傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
「出來就打死你！」賴瑞隆兒驚爆毆打、廁所堵女同學 初選對手、陳其邁都說話了
2026年縣市長選戰火熱開打，民進黨南部大票倉競爭相當激烈，高雄市長初選呈現4搶1的狀態，《TVBS》最新民調顯示，面對國民黨定於一尊的立委柯志恩，4名綠委中僅賴瑞隆在誤差範圍內小幅領先，邱議瑩、林岱樺、許智傑則落後較多。但如今居於領先地位的賴瑞隆，卻被爆出子女涉及校園霸凌事件，且並非單一事件，包含對同學動粗、甚至揚言「打死你」。對此，賴瑞隆4日晚間發布聲明......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 36
有影！蕭美琴赴宜蘭視察 警員執勤突遭貨車狠撞送醫 搶救現場畫面曝
即時中心／徐子為報導副總統蕭美琴今（5）日在宜蘭有行程，在結束礁溪活動之後，往頭城移動。車隊抵達前，有2名員警在頭城青雲路二段59號執行號誌控管，竟因不明原因遭一輛廂型車撞擊。24歲林姓員警不及閃避，當場右大腿開放性骨折，臟器外露，緊急送往陽明交通大學附屬醫院救治，目前未脫離險境。肇事的徐姓駕駛初步向警方表示，他明明是直行，不知道為什麼會撞到那位員警。據了解，今（5）日下午18:24左右在青雲路二段59號前，一名員警在執行勤務時，突然遭一名41歲徐姓男子駕駛小貨車撞上，經警方盤驗，肇事駕駛無酒駕，車上亦無可疑物品。警員右腳開放性骨折、腹部撕裂傷、臟器外露，意識清楚，送往陽大附醫就診，目前搶救中。肇事的徐姓駕駛初步向警方表示，自己明明是直行，不知道為什麼會撞到那位員警。肇事駕駛的老婆說，他們從新竹來宜蘭礁溪，原本要泡湯。到宜蘭之後先去大溪漁港吃東西，吃完準備前往礁溪的時候發生意外。肇事車輛。（圖／民視新聞）原文出處：最新／有影片！蕭美琴赴宜蘭視察 警員執勤突遭貨車狠撞送醫 搶救現場畫面曝 更多民視新聞報導真可惡！連光復災民的錢都敢騙！想落跑在月台被逮 檢今火速起訴ETF新成分股出爐！0050換四檔、0056三進三出避免淡水再陷停水困境 蘇巧慧：可增設一座5萬噸的配水池民視影音 ・ 10 小時前 ・ 1
印尼洪災逾800罹難 亞齊極缺米糧
亞洲多國在11月中旬過後遭逢致命洪災重創，導致包含印尼、斯里蘭卡、泰國、馬來西亞等地，超過1400人罹難，其中在印尼災情最慘重，印尼國家災害應變總署表示，蘇門答臘島3個省分、死亡人數已上升至811...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
載客司機魂斷國道…死者母淚揭：尪才走半年，又痛失愛子！噩耗惹鼻酸
國道一號南向170.7公里處，台中市豐原交流道附近，昨天（4日）凌晨發生嚴重連環車禍事故，一輛聯結車與3輛小客車發生連環追撞，造成1死9傷。據悉，33歲的死者彭姓男子，本身未婚，是載客司機，遇車禍罹難；母親接獲噩耗，到殯儀館認屍痛哭，還透露丈夫（死者父親）剛往生半年，未料，這場車禍，又讓他痛失愛子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1