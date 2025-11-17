國3龍井段驚傳火燒山！消防派7車12人急救火 勸駕駛勿放慢觀望

國3龍井段旁邊坡今（17日）晚傳出火警，台中多個消防分隊到場搶救中。（圖／翻攝自國道1968）

台中市龍井區國道3號185K東側山坡，今（17）日晚間驚傳火燒山意外，約18時28分有駕駛行經該路段發現山坡竄出火光，立即通報消防。台中市消防局獲報後，迅速派遣龍井、大肚、犁份分隊，共7車12人趕往現場搶救，並提醒駕駛勿放慢車速觀望。

今晚有民眾開車行經國3龍井路段，發現東側山坡有火光，立刻通報消防，台中市龍井、大肚、犁份消防分隊趕往現場救火，在19時05分回報指出，受西風吹拂影響，火勢順著山坡往上延燒，火線持續擴大，但目前濃煙並未波及國道3號行車視線，尚不影響交通。由於起火地點位處陡峭邊坡，人車難以靠近，滅火行動受限，隊員只能在可接近處設置水線，全力嘗試侷限火勢範圍。

廣告 廣告

國3龍井段東側山坡驚傳火燒山。（翻攝畫面）

到了19時58分，消防最新回報表示，已在火點下方完成警戒部署，但火勢仍未受到控制，現場持續冒出濃煙與火舌。據國道監視器畫面可見，山坡火光照亮半邊夜空，情況相當驚悚；而山坡一旁有高壓電塔，更可能受到波及，使不少用路人相當擔心。從國道監視器畫面觀看，截至晚間20時左右，現場火勢依舊猛烈，濃煙持續自山壁竄升。

火燒山事件也在社群上引發關注，台中消防局提醒，駕駛行經國道3號龍井段時，切勿放慢車速或邊開邊看，以免造成追撞或交通壅塞，並呼籲用路人保持警覺、專心駕駛。但目前燃燒面積與起火原因，仍待火勢全面撲滅後進一步調查。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台網美紐約被捕！5度爽吃霸王餐 提議「肉償抵帳」要服務生幫買單

台灣待轉區塞滿機車！日作家驚呼「像牆壁一樣」 網嘆：已擋住對向車道

中大獎太爽！他在社區群組「曬彩券」隔天領獎傻了 超扯真相曝光