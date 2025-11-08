國3龍井段驚悚車禍！3車連環撞零件噴滿地釀2傷 小貨車撞成廢鐵
〔記者許國楨／台中報導〕國道3號龍井段今(8日)清晨發生3車連環撞，1輛小貨車疑未注意車前狀況，先碰撞因故障停在外側車道的1輛轎車，再遭另輛轎車追撞，現場汽車零件噴滿地，小貨車瞬間成廢鐵，令人怵目驚心，而這起事故也造成2名駕駛受傷，所幸經送醫治療沒有生命危險，詳細肇事原因仍待調查釐清
這起事故發生在今天清晨4時50分許，地點在國道3號北向181.1公里處，當時1輛轎車因故障停於外側車道，小貨車駕駛洪姓男子(45歲)疑未注意車前狀況，從後方撞上，緊接著另輛由王姓男子(30歲)駕駛的轎車，也疑因未注意車前狀況，再追撞洪男的小貨車。
車禍造成洪姓、王姓駕駛受傷，送往光田醫院向上院區治療，幸無生命危險，但現場小貨車幾乎被撞成廢鐵，車體側邊深陷、車尾被掀開，車內貨物、電纜線、工具箱及零件散落滿地，橫亙整條車道，警消人員在黑暗中持手電筒搜尋傷者與清理殘骸，畫面怵目驚心。
而事故發生後導致北上車流一度回堵約1公里，經緊急排除於5時55分恢復通行，詳細肇事原因及責任仍待進一步鑑識與調查釐清，國道公路警察局第七公路大隊呼籲用路人，平時應注意車輛機件保養，行車前務必檢查車輛狀況(油、水、煞車、輪胎、燈光等)，以避免車輛發生爆胎或故障，以維護自身及他人的行車安全。
