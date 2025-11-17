國3龍井爆火燒山！烈焰沖天模樣曝 警消灌救中

社會中心／綜合報導這個月14號，一名日籍旅客，到位在新北市瑞芳區的知名景點"九份老街"遊玩時，發現錢包不翼而飛。警方調閱監視器，發現竊嫌是兩名東南亞籍的女子，而且兩人從八月起，就偷遍各大風景區。人群裡，一名頭戴黑色帽子的女子，先是東張西望，接著她舉起左手，向一旁的同伴打暗號。同樣戴著黑色帽子的同伴，一走上前，就拿出手機，假裝拍照讓一旁的遊客們，卸下心防。沒想到，就在這時，兩人聯手，趁著旅客一個不注意，就順手摸走對方的錢包。穿著厚重衣物，還企圖戴帽子，躲避監視系統。這兩名女子，聯手行竊的過程，僅花了不到幾秒鐘，原來她們都是慣竊。這起竊案，就發生在這個月14日傍晚。一名日籍旅客，到九份老街遊玩時，驚覺自己身上的皮夾，不翼而飛。警方調閱沿途監視器，鎖定兩名東南亞籍的女子，行跡相當可疑。沒想到，一查後發現，這兩名竊賊，從今年8月開始，就在各大觀光景點，犯下多起扒竊案件。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）瑞芳警分局九份派出所所長林冠宏表示，於15日晚間，在瑞芳區成功將兩名犯嫌拘提到案，警方也將持續向上追查，是否有其他共犯，本分局轄區多為重要的國際觀光景點，警方將持續加強巡查，與警力佈署，保障遊客與市民安全。低著頭，全程不發一語，兩名女子先後坐上警車，要為自己的行為，付出代價。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）原文出處：日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊「偷遍各大景區」 更多民視新聞報導8次來台偷竊！港籍廚師專挑蘋果耳機下手 粗估得手10萬餘元高雄女賣金鍊約秤重! 買家幫收拾"偷塞口袋" 騙領錢逃逸九龍太子宮600萬"卯兔星君"金身落難! 竊賊抱走神像

民視影音 ・ 1 天前