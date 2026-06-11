國3「瑞典坦克」撞拖吊車 司機、女駕駛驚險逃死劫

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一輛休旅車高速撞上執行作業中的拖吊車，與站在車後的女駕駛擦身而過。（圖／東森新聞）





10日中午12點多，國道三號北上苗栗後龍路段，發生一起休旅車追撞拖吊車事故。當時拖吊車司機正在處理先前一起轎車追撞案件，準備執行拖吊作業時，一名女駕駛仍站在車輛後方，沒想到另一輛被稱為「瑞典坦克」的白色休旅車，疑似未注意前方路況，高速撞上拖吊車，與站在車後的女駕駛驚險擦身而過；而拖吊車司機也因剛好爬上車作業，幸運躲過一劫。

國道上發生追撞事故，白色轎車車頭毀損，拖吊車停在內側車道準備執行拖吊作業，但女駕駛卻仍站在車後方。下一秒，一輛白色休旅車突然從女子身旁掠過，直接高速撞上拖吊車。猛烈撞擊下，車體零件瞬間四散噴飛，拖吊車車身劇烈晃動並向前位移，現場揚起大片煙塵。

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拖吊車司機：「準備作業中，我們後面都有擺三角警示牌，而且後方也有人在警戒。結果作業才剛開始，那台車直接撞進來，我剛好人在車上，如果當時是在車底下作業，可能就被撞到了。」

事故發生在10日中午12點多，地點位於國道三號北上124.6公里處、苗栗後龍路段。

據了解，原先是一輛白色轎車與另一輛轎車發生追撞事故，由於車損不算嚴重，其中一輛車已先行開往國道警察隊製作筆錄。51歲羅姓拖吊車司機到場協助拖吊時，陳姓女駕駛下車後，站在內側與中間車道分隔處附近。就在羅姓拖吊車司機爬上拖吊車撿拾鋼纜時，44歲陳姓女子駕駛的白色休旅車突然撞上拖吊車。原本站在後方的女駕駛驚險閃過，站在拖吊車上的司機也幸運逃過一劫，兩人事後都嚇出一身冷汗。

拖吊車司機：「真的燒香有保佑，很幸運。如果當時我沒有剛好爬上車，因為我要作業時鋼纜掉下來，我上去撿鋼纜，才剛上車那一刻，對方就撞進來了。」

國道警察局第二公路警察大隊後龍分隊長 楊宗哲：「肇事駕駛自述未使用輔助駕駛系統，疑因未注意車前狀況，撞擊羅姓男子駕駛的大貨車拖吊車，全案無人受傷，雙方駕駛酒測值均為零。」

被稱為「瑞典坦克」的白色休旅車，車頭幾乎全毀，擋風玻璃碎裂，輪胎也幾乎脫落；拖吊車車尾同樣嚴重受損，可見撞擊力道相當猛烈。再回看事故畫面，休旅車與站在後方的女駕駛距離僅有數公分，幾乎擦身而過。所幸未直接撞上，否則後果恐怕不堪設想。

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