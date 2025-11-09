國3「這路段」又出事！連2日翻車、火燒車 在地驚：掛車頭雙屍抓交替？

記者林昱孜／嘉義報導

水泥預拌車翻覆竹崎交流道出口，駕駛黃男表示，方向盤突然鎖死。（圖／記者陳弘逸攝影）

國道3號竹崎路段不平靜！7日一輛小貨車追撞大貨車，導致雙屍噴出掛車頭，相隔不到24小時，又有一輛大貨車，在同一路段北向車道不明原因翻車，今（9)日下午近5時許又發生火燒事故，幸無人傷；據悉，翻車大貨車駕駛黃男表示，當時方向盤突然鎖死，讓抓交替傳聞不脛而走，然而「雙屍車禍」後發生的2事故，駕駛皆平安躲劫，接下來行經此路段的用路人，恐怕得多一分小心。

國3竹崎路段9日下午又發生火燒車意外。（圖／翻攝畫面）

9日下午近5時許，國道三號北上291公里處傳出火燒車意外，消防人員趕抵竹崎路段，趕緊將火勢撲滅，警方初步研判，疑機件故障導致冒煙起火；又是竹崎路段，讓不少人聽了直發毛，自7日小貨車追撞大貨車「雙屍掛車頭」意外發生，該路段事故頻傳，8日一起翻車意外，9日又發生火燒車意外，讓人不禁多做「抓交替」聯想。

7日國道3號竹崎路段，小貨車追撞前方貨車，2屍掛車頭慘死。（圖／翻攝自爆料公社公開版臉書）

「方向盤突然鎖死」，黃男做筆錄時，向警方陳述翻車原因，竟然是方向盤突然出狀況；黃男於8日11時許駕駛大貨車，行經竹崎交流道出口車道，因機械故障導致失控翻車，所幸人僅受到輕傷。只是車開得好好的，怎麼會突然出現方向盤鎖死狀況，實在難以解釋，黃男在得知前一天同一路段，才剛發生2死車禍，也冷不防頭皮發麻。



民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

