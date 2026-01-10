國4台中神岡段3車連環撞 工程車駕駛腦出血搶救

昨天下午3點多，國道4號台中神岡路段有3車連環追撞。（圖／東森新聞）





昨天下午3點多，國道4號台中神岡路段有3車連環追撞，強大撞擊力導致其中一輛小貨車當場翻覆，零件散落一地，釀成3人受傷送醫，其中一名38歲駕駛頭部受創嚴重，急救後仍在加護病房。

救護車鳴笛開上國道，已經有四台拖吊車在外線道等待，警消也趕到現場。

小貨車車頭全毀，車殼零件噴滿地，副駕駛座上還受困一人，警消人員圍在車旁協助脫困，貨車車頭跟車身分離，車身倒在路中，而這台銀色轎車車損也相當嚴重，車頭引擎蓋全都變形。

廣告 廣告

國道工程車工人：「我們的工程車在清掃道路，結果被一台貨車撞到這樣子，大家都在認真工作哪知道車子，因為我們都有交管啊，怎麼會有車子撞上來。」

這起嚴重追撞車禍就發生在9號下午3點多，國道四號台中神岡路段，35歲的吳姓小貨車駕駛違規行駛路肩，追撞正在作業的國道工程車，站在車前的38歲陳姓工程車駕駛直接被撞上，當下頭部受創意識不清，後方一部小客車煞車不及又撞上來，導致3人受傷送醫。

國道公路警察局泰安分隊小隊長廖宏陽：「本起事故造成陳男吳男及梁男乘客，共3人受傷送醫救治，各駕駛人酒測值均為0。」

工程車駕駛腦出血，經過搶救送往加護病房，仍未脫離險境，至於是不是車距過近或是恍神未注意釀禍，仍待警方調查釐清。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

8旬婦走斑馬線上 休旅車左轉「速度快」悚撞飛

65歲男疑疲勞連環撞！撞死騎士未停往前又撞2車

7月大男嬰腦出血 惡保母狂搧巴掌遭求重刑

