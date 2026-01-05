國4神岡段車禍 婦停外側車道遭半聯結車追撞送醫

（中央社記者趙麗妍台中5日電）國道4號西向9公里處、台中市神岡路段，駕駛自小貨車的65歲林姓女子在今天上午6時39分，因不明原因停在外側車道，遭後方半聯結車撞擊，林女拋出車外送醫急救，肇因待調查。

台中市消防局今天上午獲報，國4神岡路段發生車禍，現場有民眾躺在路中間，派遣相關人車前往救援。救護人員到場發現，現場為混凝土攪拌車及小貨車車禍，傷患為小貨車駕駛，意識清楚、全身多處撕裂傷及骨折，送醫救治。

國道警察查第三公路警察大隊透過文字稿說明，林女駕駛自小貨車，不明原因停在外側車道，遭後方58歲李姓男子駕駛營半聯結車撞擊，林女拋出車外躺在中線車道。警方獲報前往，現場7時31分排除，恢復全線通車。

警方指出，這起事故造成林女意識模糊，送醫急救；李男酒測值為零，林女酒測值待檢測。肇事原因待調查釐清。呼籲用路人上路前應確實檢查車輛，避免車輛機件損壞；發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車應面向來車至安全處。（編輯：李亨山）1150105