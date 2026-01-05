國4神岡路段貨車停留外車道遭半聯結車追撞 駕駛拋飛車外送醫急救

國道4號西向9公里處、台中市神岡路段今天上午發生車禍，65歲林姓女子駕駛自小貨車，上午6時許不明原因停留在外側車道，遭後方半聯結車撞擊，林女被拋出車外，躺在中線車道上。警方獲報趕往現場，將林女送醫急救，肇事原因待釐清。目前已排除事故，恢復全線通車。

國道4號台中市神岡路段，5日上午6時39分，一輛因不明原因停在外側車道的小貨車遭後方半聯結車撞擊，駕駛林女拋出車外送醫急救，肇事原因待調查。（民眾提供／中央社）

台中市消防局今天上午獲報，國道4號神岡路段發生車禍，有民眾躺在路中間，立即派遣相關人車前往救援。救護人員到場發現，現場為混凝土攪拌車及小貨車碰撞，傷患為小貨車駕駛，意識清楚、全身多處撕裂傷及骨折，緊急送醫救治。

國道警察查第三公路警察大隊透過文字稿說明，林女駕駛自小貨車，不明原因停在外側車道，遭後方58歲的李姓男子駕駛營半聯結車撞擊，林女被拋出車外，躺在中線車道。警方獲報前往，於上午7時31分排除事故，恢復全線通車。

警方指出，該起事故造成林女意識模糊，送醫急救；李男酒測值為零，林女酒測值待檢測，肇事原因待調查釐清。

警方呼籲，用路人上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車至安全處。