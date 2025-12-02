國5上演瑪利歐賽車真實版！ 2車開窗疑互砸水球

宜蘭縣 / 綜合報導

任天堂的暢銷遊戲，瑪利歐賽車，台灣竟然有真實版！這是發生在國道五號羅東路段，民眾拍下2輛車行駛中開了車窗，拿疑似水球的東西，互相砸來砸去！而且過程中沒打方向燈就切換車道，又沒有保持安全距離，其他駕駛發現危險，趕緊遠離這2輛車怕被波及，警方表示，目前調閱監視器畫面釐清，將針對連續違規行為開罰。

白色轎車一打方向燈，就直接往內線快速變換車道，下一秒右邊的銀色轎車，後座乘客突然把頭伸出窗外，同時還拿了東西砸向白色轎車，沒砸中掉在路面上灑了滿地的水，白色轎車駕駛疑似想閃躲，整輛車左搖右晃的，連方向燈都差點忘了熄滅。

廣告 廣告

原本以為這麼離譜的狀況，應該結束了吧，沒想到銀色轎車乘客比前一次更誇張，幾乎整個上半身都伸出窗外，直接把疑似水球的東西，砸中白色轎車的車窗，對方也早有準備，伸手回敬一顆直接丟進了車裡，其他車輛見狀可能覺得很危險，一不小心就會被兩輛車撞上，趕快打了方向燈就往外側車道閃避，但銀色轎車沒有作罷還想追上去，駕駛完全忘了打方向燈就切換車道。

非當事駕駛說：「很像在玩那個瑪利歐賽車，會靠遠一點啊，會怕被弄到，如果發生意外危險。」網友開在國道五號羅東往蘇澳路段，說是看到了瑪利歐賽車的真實版嗎，底下留言說銀色轎車沒子彈了，還說怎麼沒丟經典的刺刺龜殼，像是小學生在打水仗猜想兩車應該認識，還說可以檢舉起來，影片短短1小時，就超過2000人按下心情符號，留言也超過200多則引發熱烈討論。

國道公路警察局頭城分隊小隊長林永峰說：「行駛中向車外丟棄物品及廢棄物，處汽車駕駛人新台幣3000元以上6000元以下罰鍰。」警方調閱監視器畫面，針對連續性的違規行為將會開罰，也有不少網友希望車主能拿影片去檢舉，包括惡意逼車、未保持安全距離、沒繫安全帶，也沒打方向燈，不讓駕駛的離譜行為，影響高速公路的行車安全。

原始連結







更多華視新聞報導

危險！ 國道塞「外國男竟下車跳舞」 警：將依規開罰

輪胎咧？轎車胎皮掉國道繼續開！ 進市區再釀二次事故

國道8號離奇車禍！ 2車碰撞「1名駕駛消失」 國道警察：追查中

