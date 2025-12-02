國5上演瑪利歐賽車！ 2車互擲水球、垃圾 還擺出KO手勢

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國道5號上演離譜交通違規事件，2輛轎車在國道相互較勁，不僅任意變換車道，還將頭手伸出窗外互擲垃圾，當場砸破水球水花四濺國道，衛生紙團還黏在擋風玻璃上，最後白車副駕「選手」下壓手腕，露出得意KO手勢，相當專業，2車誇張行徑全被後車錄下，遭批是「上演國5號瑪利歐賽車？」警方將以車追人，釐清責任。

民眾在網路貼文，據影片顯示，白色BMW轎車及另輛銀色轎車，沿國5宜蘭至羅東間南下，行經43公里處時，銀色轎車左後座女子竟搖下車窗，半身露出窗外向白車丟擲水球，水球拋飛砸到白車左前方引擎蓋破裂。

廣告 廣告

白車驅車向前，銀車仍緊追不捨，女子再次丟擲水球，這次水球砸在白車右側門，當場水花四濺，白車副駕駛也不甘示弱，將疑似衛生紙團丟出，投擲手勢超專業，還下壓手腕，直接命中黏在銀車的駕駛及擋風玻璃左側，最後更舞動手掌，挑釁般露出KO完勝手勢。

國道公路警察局第9公路警察大隊表示，社群網路貼文影像顯示於國道5號43公里處，1輛行駛在外側車道的白色轎車副駕駛座乘客，與內側行駛銀色自小客後座乘客互擲不明物品，已違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第15款行駛中向車外丟棄物品或廢棄物，可處汽車駕駛人新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。

國9指出，至今未接獲相關報案，因影片中沒有明確的日期時間，正在調閱ETC及CCTV影像追查，以釐清相關原因及責任。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》艋舺喋血！天道盟大咖「黑狗」雙腿腳筋斷 2嫌冷笑留原地就逮

「我們來幫忙！」竹市車禍28歲女遭壓車底 逾10人合力抬車救她

離譜！彰化警處理酒駕車禍 又再遭另名酒駕男撞傷送醫

蘆洲義消傳賭博、喝酒詐領救災費 新北消防局除名7人送辦

