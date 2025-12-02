國5上演真人瑪利歐賽車？2車互丟水球、垃圾戰鬥畫面曝光
國道五號竟上演真人版瑪利歐賽車！2輛轎車沿國5南下行駛時，不但任意變換車道，乘客還將頭、手伸出窗外互丟水球與垃圾，誇張行徑全被後方車輛拍下。
銀車乘客朝白車丟擲水球。圖／台視新聞
拍攝者當時正行駛在國道五號上，突然前方銀色轎車的後座，竟有一名女子將頭手探出窗外，朝一旁的白色轎車猛力丟擲水球，隨後更是整個上半身探出車外丟擲第二次水球，水球破裂瞬間也濺起大片水花。
對此，白車駕駛不甘示弱，回擊丟出疑似衛生紙團的物品，最後還比出挑釁意味十足的手勢。誇張行徑全被後方車輛錄下PO網，引發網上熱烈討論，「怎麼感覺很歡樂」、「怎沒丟龜殼」、「他們是認識在玩的嗎？」、「銀車還切過去，等等他丟香蕉皮」、「主辦方失職，沒有安排大直線底兩旁觀眾席…」。
白車回丟垃圾、比手勢。圖／台視新聞
兩輛轎車不僅一路互相較勁、任意變換車道，還將身體伸出窗外互丟水球與垃圾，離譜行為已違反《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第15款，行駛中向車外丟棄物品或廢棄物，可開罰3000至6000元罰鍰。警方目前也將循線「以車追人」，進一步釐清案情。
※犯罪行為，請勿模仿
宜蘭／王華琳 責任編輯／陳俊宇
