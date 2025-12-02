國5成瑪利歐賽車場！兩車追逐乘客嬉鬧 互丟水球、紙團影片曝光

社會中心／陳韋劭報導

國5宜蘭路段兩輛轎車乘客互擲水球和紙團。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

國道5號日前發生一起違規離譜事件，一輛白色BMW轎車及一輛銀色LEXUS轎車相互追逐，LEXUS後座乘客朝BMW丟擲水球，BMW副駕乘客也朝對方丟擲紙團，甚至挑釁比出KO手勢，影片曝光後引起熱議。

有民眾將影片分享至臉書爆料公社，從畫面可見，當時白色BMW轎車和銀色LEXUS轎車行駛在國5南下43公里宜蘭至羅東路段，BMW原本行駛在銀色LEXUS後方，BMW從中線車道切入內側車道後，LEXUS後座乘客突然把手伸出窗外，朝BMW連續丟擲2次水球且砸中車身，BMW副駕乘客則拿紙團回擊，恰巧丟進LEXUS車內後，副駕乘客挑釁比出KO手勢。

銀色轎車後座乘客朝白車丟擲水球。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

水球在白色車上炸開濺出水花。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

白車副駕乘客朝對方丟擲紙團。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

原PO發文指出，水球？國道五號瑪利歐賽車？網友留言「是認識的吧 在國道玩哪那麼剛好都有水榴彈」、「為什麼他們的國5比較好玩？哪裡可以報名？」、「可以試試香蕉皮」、「這個直接扣牌吊照了 檢舉吧」。

國道警方表示，目前尚未接獲相關報案，因影片中沒有明確時間，正在調閱ETC及CCTV影像追查中，兩車乘客於國道上互擲不明物品，已違反道路交通管理處罰條例第33條相關規定，可處汽車駕駛人3000元以上、6000元以下罰鍰，全案仍待釐清相關原因及責任。

