國5春節、228連假塞車時段曝！北向「這時」塞到深夜 啟動高乘載管制

宜花東地區一向是春節與和平紀念日連假期間的國旅熱門目的地，高速公路局研判，屆時將出現大量旅遊及返鄉車潮湧入，國道5號尖峰時段恐出現回堵排隊情形。為紓緩壅塞，高公局規劃在尖峰期間實施石碇及坪林南向入口匝道封閉、蘇澳至頭城北向入口高乘載管制與匝道儀控等措施，並鼓勵民眾改搭公共運輸，以避開塞車與長時間延誤。

高公局指出，依據歷年春節及和平紀念日連假大數據分析，國5南向尖峰時段預計落在春節初一至初三及和平連假第1、2日，車流多集中於上午5時至下午5時；北向尖峰則出現在春節初二至初五及和平連假第2、3日，從上午10時起一路持續至深夜。

為提升公共運輸效率並鼓勵搭乘大客車，高公局表示，多項大客車優先通行措施將持續適用，包含石碇南向入口開放大客車通行路肩銜接爬坡道、石碇南向爬坡道限大客車通行、北向宜蘭至頭城機動開放路肩供大客車行駛並實施主線儀控，以及頭城、宜蘭、羅東北入匝道設置大客車專用道。高公局估算，往返北宜如改搭大客車，相較自行開車可節省30分鐘以上時間。

高公局提醒，用路人出發前務必檢查車況並養足精神，行車全程繫妥安全帶，注意車前狀況，切勿超速、疲勞或分心駕駛；使用輔助駕駛系統時，亦須雙手握持方向盤並維持注意力，以確保國道行車安全。高公局並預祝民眾春節與和平紀念日假期平安順利。

國5春節、228連假塞車時段曝，高公局將啟動高乘載管制。（圖／高公局提供）

