國5添冬山交流道 交通部力挺
國道5號增設冬山交流道備受地方民眾期待，立法院交通委員會27日現地勘查，交通部長陳世凱表示，縣府展現推動決心，交通部一定全力支持，盼快整合資料送行政院核定，讓工程能朝實質動工邁進。
立委李昆澤、陳俊宇昨與陳世凱到冬山時地勘查，了解冬山交流道工程規畫與用地準備情形，陳俊宇強調，近期一度傳出工程進度停滯疑慮，因此特別辦現勘向民眾一次說清楚、講明白。他表示，冬山交流道不僅能改善居民通行，也能強化周邊工業區物流效率，企業運輸成本會因為多1座交流道明顯下降，必要性無庸置疑，依規畫若用地取得順利，工程期約3年。
宜蘭縣代理縣長林茂盛指出，縣府在民國110年編預算啟動可行性評估，隔年審查後依要求調整，去年4月再度通過高公局委員會審議，隨後針對工程配置、交織安全與地方路網銜接等細項補正，最新4項修正也已送至高公局，縣府需負擔約3.2億元經費已編列，只待行政院核定即可展開拓寬成興路等前期作業。
陳世凱說，雖已在部內多次審視資料，但親自到現場「感受完全不同」，更能理解冬山鄉長期缺乏交流道帶來的交通壓力，112年可行性研究審查雖未通過，但高公局與縣府頻繁往返修正，地方政府也積極補件充分展現推動決心，交通建設一定會遇到審查意見與調整，這都是正常程序，但大家很積極，交通部會全力協助。
除冬山交流道外，備受矚目的台62線延伸宜蘭案也在20日獲行政院核定可行性評估。台62線延伸宜蘭全長45.5公里、總經費約1845億元，被視為改善北宜交通瓶頸與提升東北角觀光、工業競爭力的關鍵建設。陳世凱強調，台62線是未來北北基宜交通主軸工程，交通部將要求高公局盡速啟動綜合規畫與環評，宜蘭的交通建設正在全線推動，未來10年投入將以數千億元計算。
陳世凱強調，不論是冬山交流道或台62線延伸案，中央與地方都展現一致推動力度，交通部一定會與高公局、縣府及立委團隊同心協力，讓宜蘭重要建設加速向前。
