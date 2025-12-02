國5玩命惡搞！兩車霸佔車道「探窗玩水球大戰」爆裂濺滿路 驚險畫面曝
記者李育道／台北報導
國道五號近來驚現離譜行徑！一段在網路曝光的行車畫面顯示，兩輛行駛於國道上的轎車，車內乘客竟在高速行進間將車窗打開、探出車外互丟水球，甚至還占用僅有的兩條車道一路並行，不僅嚴重影響行車安全，還涉及危險駕駛、任意棄置物品等違規行為，引發大批網友痛批：「完全罔顧他人生命！」
從拍攝畫面可見，一台銀色 Lexus 轎車與白色 BMW 佔據國道五號左右兩側車道高速前行，Lexus後座乘客突然將車窗搖下並探出頭，拿起粉紅色水球朝另一側的 BMW 用力拋去。不久後，BMW乘客也反擊，一顆水球直接猛砸在車身側邊，瞬間爆裂濺起水花，破碎氣球四散落地，就這樣被丟棄在國道上。整段僅20秒的影片中，至少出現3顆水球飛過車道，畫面驚險又荒謬。
影片曝光後網友群起砲轟「亂丟垃圾檢舉會有獎金唷！」「惡意逼車、沒保持距離、還沒繫安全帶？」「能直接開危險駕駛了吧」「又在製造社會問題」「這種人就是馬路殺手！」呼籲警方積極開罰，避免釀成更大事故。
對於影片中占用車道、驟然逼近與丟物等行為，依《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第3款、第4款規定，汽車駕駛若以逼近、忽然變換車道迫使他車讓道，或非遇突發狀況任意減速、煞車、在車道中暫停，可處6,000元以上36,000元以下罰鍰，並可當場禁止駕駛，另依同條第4項，還可吊扣車牌6個月。此外，依《道交條例》第33條第1項第16款，高速公路行駛中向車外丟棄物品者，可處3,000至6,000元罰鍰。
目前影片仍在網路持續流傳，網友也紛紛呼籲警方介入調查，「這種惡搞行為不是開玩笑，是在玩命」。
