國5石碇坪林初一至初三交管 新店警方動用無人機監控交安

〔記者鄭景議／新北報導〕新北市新店警分局針對2月14日至2月22日即將到來的春節連假，全面部署交通疏導與管制計畫。警方今年除了傳統警力站崗，更首度納入無人機監控與科技偵測手段，針對轄內風景區、重要路廊及聯外道路加強防護，確保民眾在春節期間能行車順暢、平安過好年。

針對國道運輸需求，新店警也將配合高速公路局管制作業。2月17日(初一)至19日(初三)，每日5時至12時將封閉國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間，將改為大客車專用入口。警方建議往宜蘭方向返鄉的旅客，可多利用106乙線或北宜公路等替代道路，並隨時收聽警廣掌握最新路況，省下寶貴的行車時間。

廣告 廣告

新店分局表示，轄內包含烏來老街、深坑老街、石碇宗教園區及坪林風景區等，連假期間常湧入大量車潮。為了突破平面視野限制，警方今年在各交通熱點周邊運用無人機進行高空巡航監控，透過即時影像傳輸，能第一時間掌握人車流匯集情況，進而採取交通管制或號誌機動調整，以科技手段提升整體疏導效率。

【看原文連結】

更多自由時報報導

春節連假省道、快速公路管制一次看！ 搭客運最多爽享42折優惠

台中市計程車春節加成 2/13-2/22每趟多收50元

快搶！雲林口湖鰻魚、龍膽石斑、大蝦「辦桌宴」 1桌只要4000元

鼓勵生育 台南六甲保安宮大年初一、初二送純銀手鍊共200條

