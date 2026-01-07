國5「春節、228連假」湧車潮！交管措施、易塞時段一次看

預期春節及和平紀念日連假期間，將有大量旅遊及返鄉車潮前往東部，導致尖峰時段國5可能有車輛排隊回堵狀況。(國道壅塞資料照) 圖：取自高公局

[Newtalk新聞] 春節和228連假即將到來，預計東半部將會湧入旅遊和返鄉車潮。因此高公局表示，為紓緩國5壅塞，規劃實施尖峰時段石碇及坪林南向入口匝道封閉、蘇澳至頭城北向入口高乘載管制及匝道儀控等措施。另外，根據大數據資料，南向尖峰時間，為初一至初三、228連假前2日上午5時至下午5時，北向尖峰期間，為春節初二至初五、228連假後2天上午10時一直到深夜。

宜花東地區向來為連假期間國旅熱門景點，預期春節及和平紀念日連假期間，將有大量旅遊及返鄉車潮前往，導致尖峰時段國5可能有車輛排隊回堵狀況。對此，高速公路局指出，為紓緩國5壅塞，規劃實施尖峰時段石碇及坪林南向入口匝道封閉、蘇澳至頭城北向入口高乘載管制及匝道儀控等措施，鼓勵用路人多搭乘公共運輸，以避開塞車之苦。

另外，根據歷年春節及和平紀念日連假大數據資料研判，國5南向尖峰期間，為春節連假初一至初三、和平連假第1、2日；車流多集中於上午5時至下午5時；國5北向尖峰期間，為春節初二至初五、和平連假第2、3日，車流則從上午10時湧現持續至深夜。

為鼓勵多搭乘公共運輸代替自行開車，高公局於連假期間多項國5大客車優先通行措施將照常實施，如石碇南向入口開放大客車通行路肩銜接爬坡道、石碇南向爬坡道限大客車通行、北向宜蘭至頭城機動開放路肩供大客車通行並實施主線儀控及頭城、宜蘭、羅東北入匝道大客車專用道等，預估搭乘大客車往返北宜較自行開車可節省30分鐘以上，用路人可多加利用。

國5春節、228連假交通管制措施。 圖：高公局／提供