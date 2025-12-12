國6限速100！他車速105遭閃燈拍照 國道七隊：已重新調整

有民眾投訴，國道六號速限為100公里，將車速定在105公里，卻兩度遭到閃燈拍照。（示意圖／翻攝自Pexel）





南投一名草屯鎮民許先生投訴，國道六號速限為100公里，已依照超速容忍值10%的標準，將車速定在105公里，卻兩度遭到閃燈拍照，他質疑測速器是否未校準，對此國道七隊回應了。

據《自由時報》報導，許先生指出，他經常行駛國道六號，知道車速超過111公里才會因超速被罰，因此將車速定在105公里，沒想到在11月和12月清晨時經過該測速桿時遭到閃燈拍照二次，調閱行車記錄器後確定被拍照，認為若未超速卻被閃燈拍照，真的會嚇到。

對此，國道七隊解釋，國道六號東向12.5公里處的固定式測速設備於去年5月設置，今年5月完成校準。該測速桿設定為車速達101公里即會拍照，主要目的是針對速限90公里的20公噸以上大貨車，只要車速超過101公里便已超速。國道七隊強調，開單前會剔除時速101至110公里的小客車與小貨車，不會因此受罰。

不過，由於用路人反映，國道七隊已於昨（11日）重新調整設定，小客貨車車速達111公里才會拍照。

