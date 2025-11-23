國8台南段詭異車禍！2車撞爛車殼毀 1駕駛竟離奇消失

台南市安定區國道8號東向6.5公里處，於23日晚間6點30分左右發生一起交通事故。兩輛轎車因不明原因發生碰撞，現場僅見一名50歲的女性乘客曾姓女士，意識清楚但有多處擦挫傷，隨後被救護車送往安南醫院治療。然而，另一輛車的駕駛卻未在現場被找到，這引發了警方的高度關注，目前事故的詳細原因仍在進一步調查中。

國道8號驚傳嚴重車禍。（圖／翻攝畫面）

消防人員到達現場後，對受傷者進行了初步處置，並確保她的安全。根據當地警方的說法，事故的原因尚待釐清，並呼籲目擊者提供相關資訊以協助調查。這起事件引起了社會的廣泛關注，許多人對於駕駛的失蹤表示擔憂。

