國8台南段3車撞成一團！水肥車2人一度困車內 1人雙腿變形

國8台南安定段與南133線路口附近的車道在今（9）日中午左右發生一起車禍事故，3輛車在路口發生擦撞，導致一輛水肥車車頭變形，兩名清潔人員一度受困車內，其中一人雙腿變形、傷勢較重，另一人則為擦傷，所幸兩人意識皆清醒；經過消防隊員前往救援後成功脫困，並送往安南醫院救治。

消防局於今日上午11時46分接獲報案，12時左右抵達事故現場，一輛水肥車與小貨車、廂型車發生碰撞，導致水肥車車頭變形，車輛內兩名清潔公司員工分別受到輕重傷，並一度被困在車內，該路段交通也受到影響。

消防隊獲報後迅速派員趕抵現場，透過破壞機具成功排除障礙、協助兩人脫困，並以救護車火速將兩名傷者送醫救治，所幸傷者意識都相當清楚，暫時沒有大礙。

目前車禍原因尚屬不明，相關緣由及責任釐清將由台南市警方介入調查。



