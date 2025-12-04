國8台南系統交流道大動工 改善路口停等秒數砍半、12/10起部分封道4年半

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為提升國道8號與南133線交會路口行車安全、更完善高快速公路網，高速公路局進行「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」，預計從12月10日起進行側車道排水及基礎工程，自市道178線與安吉路3段路口起依施工階段的期程封閉外車道、機車道，民眾要注意提早改道，減少交通壅塞。

交通局表示，「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」計畫總經費為29.76億元，工期約4年6個月，預計2030年完工通車，通車後藉由南133平交路口立體化，改善因平交路口號誌停等延滯，造成地方道路及主線車流回堵情形，期可讓南133路口平均停等由原80秒縮短為36秒(減少55%)，國道8號港口路段則無需停等號誌，並維持100公里時速，提供國道高速行旅服務。

交通局指出，全案施工將採3階段交維，第1階段為兩側平面側車道拓寬，施工期程自今年10月至2027年8月；於前置工程準備階段後，預計今年12月10日起進場施工側車道排水及基樁工程，分為6工區施工，安吉路3段(市道178線至定順路)依序由東往西封閉外車道及機車道，施工期間單向縮減為2車道。

第2階段及第3階段分別為永久匝道與臨時匝道工程施作與國8主線進行高架化施工，工期為2027年8月至2030年2月，屆時將有新的交維措施。

交通局的大台南智慧交通中心已完成鄰近重要路口號誌連線，及重要路口監視攝影機介接，以利即時掌握周邊交通狀況，並調整道路管制措施，減少道路壅塞情事。

施工期間汽(機)車改道建議動線，西向：南134→港口廟口→市道178→安吉路；東向：安吉路→台19線→市道178→港口廟口→南134。

