國8西向9.7公里小貨車追撞大貨車 驚險瞬間曝光

國道公路警察局第八公路警察大隊表示，國道8號西向9.7公里路段於12月12日上午10時48分發生一起追撞事故，所幸雙方駕駛均未受傷。警方指出，一部自小貨車行經該路段時，擦撞因前方回堵而停等的自大貨車所致。

國道8號西向9.7公里路段於12月12日上午10時48分發生一起追撞事故。（圖／翻攝畫面）

根據網友行車紀錄器顯示，國道8號西向9.7公里路段當時回堵相當嚴重，駕駛緩慢向前移動，突然向右急打方向盤切換車道，後方一輛小貨車，以高速衝撞前方大貨車。影片中可以看到小貨車，從大貨車左後方撞上，小貨車卡入安全島與大貨車中間，地上遺留許多車禍碎片。

車禍現場。（圖／翻攝畫面）

警方到場處理後，對小貨車駕駛實施呼氣酒精檢測，雖有酒精反應，但未達法定取締標準，自大貨車駕駛則無飲酒情形。至於詳細肇事原因，仍有待後續調查釐清。該起事故經網友在網路平台PO出車禍影片後引發關注。

許多網友表示原PO反應非常迅速，「原po開車都有注意車況」、「感知能力、臨場反應一流」、「保持安全距離最佳示範」。也有網友表示「也要隔壁車道剛好有空位、不然再怎麼防禦也很難躲過。總之，人太多的地方別去，車太多的地方儘量躲開，遠離龜車，遠離三寶，看遠一點，後視鏡很好用、不要當成裝飾品。」

第八公路警察大隊呼籲，用路人行駛高速公路時，務必遵守行車安全規定，與前車保持適當安全距離，隨時注意車前狀況，避免分心或疲勞駕駛，以降低追撞事故發生風險。

警方也再次提醒，酒後駕車不僅面臨高額罰鍰、刑責及吊扣車輛牌照，若肇事致人重傷或死亡，將沒入車輛並可處10年以下有期徒刑，呼籲駕駛人確實做到「酒後不駕車」，共同維護道路安全。





