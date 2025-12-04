國8跨南133立體化工程啟動 12/10起封閉部分車道

高速公路局辦理的國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程，12月10日起將進場施作側車道排水及基礎工程，自市道178線與安吉路三段路口起依施工階段期程封閉外車道、機車道，呼籲用路人提早改道。

「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」預計119年完工通車。（圖／ 台南市交通局 提供）

台南市交通局表示，全案施工採三階段交通維持措施，第一階段為兩側平面側車道拓寬，施工期程自114年10月至116年8月。前置工程準備階段後，預計於114年12月10日起進場施工側車道排水及基樁工程，預計分為六工區施工，安吉路三段（市道178線至定順路）依序由東往西封閉外車道及機車道，施工期間單向縮減為二車道。

第二階段及第三階段分別為永久匝道與臨時匝道工程施作與國8主線進行高架化施工，工期為116年8月至119年2月，屆時將有新的交維措施。交通局說明，為提昇國道8號與南133線交會路口行車安全、服務功能及高快速公路網更臻完善，高速公路局辦理此項工程。

交通局指出，該計畫總經費為29.76億元，工期約4年6個月，預計民國119年完工通車。通車後藉由南133平交路口立體化，可改善因平交路口號誌停等延滯造成地方道路及主線車流回堵情形，期可讓南133路口平均停等由原80秒縮短為36秒（減少55％），國道8號港口路段則無需停等號誌，維持100公里時速，提供國道高速行旅服務。

國8跨南133立體化施工，交通局請用路人改道 。（圖／ 台南市交通局 提供）

施工期間建議汽、機車改道動線，西向為南134→港口廟口→市道178→安吉路；東向為安吉路→台19線→市道178→港口廟口→南134。交通局除請施工單位佈設改道牌面及警示措施，並即時監控調整周邊交通狀況。

台南市政府已請工程主辦單位於鄰近路口佈設改道牌面及加強交通維持警示設施，並請施工單位於鄰近重要路口增設交通指揮人員，引導用路人依交維設施指示通行，配合管制人員指揮提前改道行駛。

