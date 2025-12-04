國8跨南133 10日起施工

國道八號台南系統交流道改善及跨南一三三路口立體化工程，自市道一七八線與安吉路三段路口封閉改道。（交通局提供）

記者林雪娟∕台南報導

高速公路局進行「國道八號台南系統交流道改善及跨南一三三路口立體化工程」，為降低當地交通衝擊，預計十日起進行側車道排水及基礎工程，自市道一七八線與安吉路三段路口起，依施工階段的期程封閉外車道、機車道，籲請用路人提早改道，交通局除請施工單位布設改道牌面及警示措施，也會在大台南智慧交通中即時監控調整周邊交通狀況，減少交通壅塞情事。

該立體化工程經費二十九點七六億元，工期約四年六個月，預計一一九年完工通車，通車後藉由南一三三平交路口立體化，改善因平交路口號誌停等延滯，造成地方道路及主線車流回堵情形，預計可讓南一三三路口平均停等，由原八十秒縮短為三十六秒（減少五成五），國道八號港口路段則無需停等號誌，並維持一百公里時速，提供國道高速行旅服務。

廣告 廣告

交通局指出，全案施工將採三階段交維，第一階段為兩側平面側車道拓寬，施工期程從十月至一一六年八月；前置工程準備階段後，預計十日起，進場施工側車道排水及基樁工程，預計分六工區施工，安吉路三段（市道一七八線至定順路），依序由東往西，封閉外車道及機車道，施工期間單向縮減為二車道。

第二階段及第三階段分別為永久匝道與臨時匝道工程施作與國八主線進行高架化施工，工期從一一六年八月至一一九年二月。鄰近路口布設改道牌面及加強交通維持警示設施，並於重要路口增設交通指揮人員，大台南智慧交通中心也已完成鄰近重要路口號誌連線，重要路口監視攝影機也介接監測。