國8路口3車猛撞 水肥車車頭爛成鐵餅2人受困命懸一線

國8便道三車猛力相撞水肥車車頭成廢鐵，2男受困驚險救出。（圖 ／翻攝畫面）

國道8號東向4.2公里外側便道與南133線路口，9日中午突然連續響起刺耳煞車聲，緊接著便傳出巨大的撞擊聲響，3輛車輛不明原因在路口猛烈擦撞，現場宛如被瞬間引爆般混亂。其中1輛水肥車車頭遭強力擠壓變形，幾乎凹成鐵餅，駕駛與副駕兩名男性被卡在變形車體內動彈不得，情況相當危急。

消防人員於11時46分接獲報案後，安定分隊等共4車9名隊員於12時抵達現場，人員到場後立即確認為3車事故，並注意到水肥車前端被撞得面目全非，駕駛空間完全扭曲，2名受困者無法自行脫困。消防人員不敢大意，出動破壞器材搶時間開闢救援通道，與車體對抗時間與鋼鐵的雙重壓力。

救援行動分秒必爭，消防隊於12時12分成功救出45歲黃姓副駕駛，他的雙腿明顯彎曲變形，但仍保持清醒，隨即由救護車緊急送往安南醫院，僅僅4分鐘後，12時16分再順利救出50歲陳姓駕駛，他右腿有擦傷，同樣保持意識，由另1輛救護車送醫治療，2人皆為清潔作業員，所幸雖受傷嚴重但均無生命危險。

事故發生後，現場一度交通受阻，救援與警消人員必須在狹窄的車流空間中同時進行破壞、救人與安全控管。由於事故地點位於台南市警局轄區，國道警方不介入，肇事原因及責任目前由台南市警方持續調查中。究竟是車速、視線死角、路口狀況或其他未知因素造成這起驚魂3車連環撞，仍有待釐清。

