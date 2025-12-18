圍剿高市早苗！ 日媒爆中國「召多國大使」要求表態選邊站

日本首相高市早苗日前在國會提出「台灣有事」相關言論。(AP)

日本首相高市早苗日前在國會提出「台灣有事論」，引發中國不滿。日媒透露，中國外交部自11月以來，接連召見東南亞等多國駐中國大使，要求他們針對「台灣有事」言論表達批判，並表態支持中國。

日本首相高市早苗日前提出「台灣有事」相關言論，稱台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，此番言論引發中國不滿。而本月3日，高市早苗也在參議院會議上表示，《日中聯合聲明》中，記載到中國聲稱台灣是「中國領土不可分的一部分」，日本政府的立場是理解與尊重，但「不會有任何改變」。

《日本電視台新聞網》（NNN）報導，據多名外交消息人士透露，中國外交部自11月以來，積極召見駐中國的新加坡、菲律賓等東協（ASEAN）等成員國大使，要求他們批判高市早苗的「台灣有事論」，並表態支持中國。

日媒透露，除了新加坡、菲律賓等東協（ASEAN）國家，在法國、德國等國大使與中國外交部會面，為各自領導人或內閣部長訪問中國做準備時，也曾收到類似的要求。一名消息人士則直言，這將會是一場「國際宣傳戰」，迫使每個國家都採取行動，支持其中一方。





