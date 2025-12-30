圍台不忘擾日本！中國公務船釣魚台現蹤356天創新高 俄軍演學中劇本？

編譯林浩博／綜合報導

中國圍台軍演第二天，也持續派海警船至鄰近的釣魚台列嶼海域，向日本施壓。根據日方海上保安廳說法，30日當天這片海域又有海警船現蹤，2025一整年該區域高達356天遭中方公務船闖入，為釣魚台被國家收購後的新高紀錄。日本與中國為釣魚台的主權爭執不休，與俄羅斯也有「北方四島」問題，俄方日前宣布將在元旦於其附近展開軍演。中俄連環軍演，學者直言是兩國的聯合行動。而俄國的演習同樣緊接對方政治人物訪問之後。

中國、日本與台灣有主權爭議的釣魚台列噢。據日方說法，今年中方公務船闖進相關海域的天數達356天，創新高紀錄。（圖／翻攝自X平台 @robkajiwara）

中國公務船356天闖釣魚台

日媒共同社30日報導，日本海保廳當天在釣魚台所謂日方領海外側區域，發現了中國海警船。報導指，今年累計356天，釣魚台附近都有中國公務船出現，比去年多了1天，刷新2022年釣魚台國有化以來的一年天數紀錄。

海保廳第11管區那霸總部長官坂本誠志郎強調：「尖閣諸島（日本對釣魚台列嶼的稱呼）相關局勢日益嚴峻，難以預測的情況仍持續。我們將力爭領海警備萬無一失，持續以冷靜堅定態度應對。」

報導提到，中國海警船體型近年越來越大，即變沖繩附近有颱風經過，也照樣前來騷擾，使其在釣魚台的活動常態化。以今年來說，直到10月有所中斷之前，海警船連續335天出沒釣魚台海域，遠超越先前連續215天的最長紀錄。之後截至12月30日，中國公務船在釣魚台附近也連續46天現蹤。

中國為了宣示主權，還曾於5月讓駛入日本所宣稱領海的海警船，上面搭仔的直升機升空，造成對日本眼中領空的侵犯。

俄羅斯與日本擁有主權爭議的北方四島，俄方於27日高市特使訪問後的隔天，突宣布自2026年元旦在附近海域展開兩個月的軍演。而高市特使此行也未獲成果，俄方態度強硬，不只沒要傳達訊息，還要求日本放棄所謂在俄烏戰爭中的敵對態度。（圖／翻攝自X平台 @CSEGeography）

中共「五海連動」戰略

日本與強大鄰國的領土紛擾，不只在南方邊界，也發生在最北的邊疆。俄羅斯於28日宣布，將從明年元旦起，在「北方四島」（俄方稱南千島群島）舉行長達兩個月的實彈軍演。

台灣國際學者林穎佑接受中央社訪問稱，中、俄兩國軍演一場緊接一場，帶有濃厚的「聯合行動」色彩，在日本的南北兩端進行施壓。林穎佑指出，中國此次圍台軍演既是對台認知作戰，也是針對美日軍事合作，其背後戰術思維，是想用北方的俄羅斯壓力牽制日本自衛隊，使其無暇南顧台灣。

林穎佑另提醒，外界須注意這段時間北韓會否有軍事行動，以達成牽制駐韓美軍的效果。他強調，如中、俄、朝聯合行動，將造成黃海、東海、台海、菲律賓海與南海的「五海連動」，也就是共軍所尋求的戰略構想，挑戰第一島鏈的防禦韌性。

政治人物來訪後無預警軍演

除了彼此偕同，俄羅斯軍演宣布的時間點，也與中國做法異曲同工。

中國的「正義使命-2025」圍台軍演，選在29日突襲式宣布，就在國民黨籍台北市長蔣萬安28日快閃訪問上海，參加過「雙城論壇」的隔天。無獨有偶，日本首相高市早苗的特使、自民黨參議員鈴木宗男，於27日訪問俄羅斯首度莫斯科，轉達高市「核心考量」之後，俄方同樣宣布展開在北方四島的軍演。

據日媒《產經新聞》28日報導，俄羅斯加強了對北方四島的實質控制，像是今年幾乎每月在北方四島演習，並於4月與10月禁止非俄羅斯船隻在該片海域的「無害通過權」，不准俄羅斯以外船隻出入，引發日本透過外交管道嚴正抗議。另外，俄方還於10月為當中兩座無人島命名，永久統治的象徵意味濃厚。

中俄兩國正逐漸危及日本安全，如俄羅斯可攜帶核彈的圖95轟炸機，與中國的轟6轟炸機，於9日的共飛巡邏，還罕見飛至四國附近空域。報導指出如前進路線未變，就會直接飛至東京，甚至駐日美軍的橫須賀基地，十分挑釁。

