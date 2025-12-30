圍台實彈軍演第2天！今早偵獲144共機艦 今年單日最多

中國人民解放軍（People’s Liberation Army）於今（30日）展開第2天的圍台實彈軍演。（圖／翻攝自解放軍東部戰區）

中國人民解放軍（People’s Liberation Army）於今（30日）展開第2天的圍台實彈軍演。解放軍東部戰區出動驅逐艦、護衛艦、戰鬥機和轟炸機，在台灣島南北海域舉行了識別核查、預警驅逐、模擬打擊、海上目標攻擊以及防空反潛作戰演練。此次演練檢驗了海空協同作戰和一體化封鎖控制能力。

解放軍東部戰區指出，這場代號為「正義使命-2025」（Justice Mission 2025）的演習，是對「台獨勢力」以及外部干預勢力的警告。在軍演的第1天，解放軍動員了匿蹤戰機、無人機、驅逐艦以及飛彈發射系統。

這一系列軍事行動，正值台海緊張局勢升高之際，此前華盛頓方面批准了1筆創紀錄、總額達111億美元的對台軍售案。

中華民國國防部表示，截至30上午6時的24小時內，共偵測到約130架次的解放軍軍機、14艘軍艦，以及8艘公務船在台灣周邊活動。據《南華早報》（South China Morning Post）彙整的數據，這是今年以來單日記錄到的最高數量。

我國防部同時指出，期間共有90架次軍機飛越海峽中線，該條台海中線是中華民國單方面認定的1條無形海上分界線。

華盛頓方面目前尚未發表任何正式聲明。美國總統川普（Donald Trump）則於美東時間29日在佛州（Florida）海湖莊園（Mar-a-Lago）受訪時，淡化解放軍軍演的威脅，指出「沒有任何事情讓我感到擔憂。」但他也坦言，中方在軍演前並未通知美方。

