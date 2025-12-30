圍台演習恐上演「狼來了」？謝寒冰示警1狀況：非常危險

解放軍東部戰區發布聯合演訓區公告及示意圖，圍台演習引發熱議。（新華社）

總統賴清德28日接受綠媒專訪稱，中國大陸幾十年來未越雷池一步是因「實力不到」，中共解放軍隨即啟動代號「正義使命-2025」軍演打臉。媒體人謝寒冰質疑，共軍經常圍台演習，如果不只台灣民眾對此麻痺，連國軍也跟著一起麻木，萬一下次來是真打，我們要怎麼防？

謝寒冰29日在《林嘉源辣晚報》節目表示，其實從演習範圍就可看出，他的演習範圍愈來愈大，也愈來愈逼近台灣本島，甚至直接進入了我們的領海裡面，因為他如果標定的是9海浬的話，就已經在12海浬範圍內了。那請問一下，這到底要怎麼辦？就當作沒看到嗎？

謝寒冰指出，這很糟糕，而且從今年開始就有一個特徵，他說演習就演習，立刻集結、立刻出動，事前幾乎沒有什麼徵兆，這對我們來講，其實是非常危險的一件事情。因為從裴洛西來台後，對岸長期在台灣附近演習，第一，台灣人已經慢慢被麻痺了，現在人們聽到共軍演習的反應：又演習了喔？那又怎樣？今天台灣股市還大漲，這代表什麼？台灣人沒在怕？「我看到的是，台灣人已經麻木了！」

謝寒冰強調，也就是解放軍再做出什麼事來，台灣人都不覺得奇怪。一般人也就算了，請問我們的軍隊呢？我們的軍隊也跟著一起麻木了嗎？還是有什麼能夠施展的反制措施？實在看不太出來。大家沒有想過一件很可怕的事？台灣海峽中線丟掉了，24海浬線人家沒事就來逛街，現在甚至直接侵入到9海浬線，而且說來就來，事前幾乎沒有什麼預警，一下就直接衝到你家門口了，然後你還習慣了？

「那萬一下次他來，他不是來演習呢？」謝寒冰直言，他如果是真打怎麼辦？我們怎麼防？主持人林嘉源說：狼來了！「你完全沒有任何反應時間！」謝寒冰質疑，這是非常危險的一件事！賴清德說2027可能會打仗，講完又叫大家不要過度討論這件事，話都是他講的？

