圍台軍演傳「神秘美國軍機」現蹤 國防部證實：有他國軍機活動

大陸解放軍東部戰區昨無預警宣布發動「正義使命-2025」圍台軍演，並宣布今（30日）上午8點至下午6點，將在台灣周邊5個劃定的海空域進行實彈射擊。臉書粉絲團Taiwan ADIZ隨即發文稱，「神秘美國軍機抵達台灣周邊宣告國際空域航行權」。對此，國防部表示，確實有其他國家的飛機在台灣周邊海域活動，但未透露是哪些國家及目的。

解放軍圍台軍演，傳美軍軍機出現在台灣周邊（圖／美國太平洋艦隊粉專）

Taiwan ADIZ昨貼文透露「神秘美國軍機抵達台灣周邊，宣告國際空域航行權，沒有開信號！沒有開信號！沒有開信號！」

國防部昨下午召開記者會，針對臉書粉絲團Taiwan ADIZ發文指稱，「神秘美國軍機抵達台灣周邊」，且沒有開信號，僅用廣播宣告國際空域航行權一事，作出回應。

國防部情次室次長謝日升回應，「當然有」，但台海周圍的國際航道上，的確有很多其他飛機活動，具體是哪一個國家、來做什麼，「這個部分，無法多做說明，請見諒」。

至於解放軍圍台軍演，美國總統川普表示，已看到相關情況，但中國國家主席習近平沒有告訴他任何事，「而且我也不認為他真的會這麼做」，一點都不擔心這件事，且中國海軍已在區域軍演20年。

美國總統川普。（美聯社）

