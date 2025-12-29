雙城論壇甫落幕，解放軍東部戰區就發布圍台軍演，並將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊；大陸外交部也放話美國應認清對台軍售的嚴重後果，加上大陸和日本因為日相高市早苗「台灣有事」的言論迄今關係未見緩解，此次圍台軍演的目的被解讀是「嚇阻」外部軍事介入。只是當兩岸走入死胡同，任何風吹草動都會掀起巨大風浪。

近幾年兩岸關係兵凶戰危，解放軍每年都會進行圍台軍演，並透過戰備警巡模式打破海峽中線默契，民眾已逐漸形成自我調適的心理防線，此次解放軍發布「正義使命-2025」軍事演習，台北股市收盤還創新高，反觀日本股市卻下跌。

廣告 廣告

不過，台北市長蔣萬安甫結束雙城論壇行程，民進黨當然抓緊機會，狠酸這次軍演是陸方送給蔣萬安的伴手禮，刻意對蔣及近來表態希望「鄭習會」的國民黨主席鄭麗文進行抹紅操作。蔣萬安除了譴責「任何造成區域衝突升高的行為」之外，也喊話「為政者的責任就是應該要降低風險、控管危機、守護人民的安全」。

賴總統也剛接受專訪，強調自己最大的使命就是不讓戰爭發生，並再度稱戰爭沒贏家，和平一定要靠實力才能獲得，同樣希望兩岸能交流合作。換言之，雙城論壇的交流應是現階段能拉近兩岸避免走入死胡同的關鍵，不該被抹黑操作。

賴政府近來為1.25兆元國防特別預算不斷加大聲量，除了劍指在野黨阻擾，更不時以大陸對台發動無聲戰爭為由，修法限制兩岸交流及言論自由，反而造成國內政治對立及社會不安，其實兩岸應順著民意走，倘若只剩放話互嗆，無助穩定台海現狀。