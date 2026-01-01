圍台軍演剛停 管碧玲遭爆餐敘

大陸圍台軍演剛結束，傳出海委會主委管碧玲當天晚間與多名海巡官員南下高雄餐敘，引發基層不滿。（本報資料照片）

大陸圍台軍演去年12月31日才宣布結束，卻傳出海委會主委管碧玲當天晚間與多名海巡官員南下高雄餐敘，引發基層不滿，有人大酸「前方吃緊，後方緊吃」。藍委賴士葆抨擊，前線官兵枕戈待旦，管碧玲卻帶頭「吃飯」，觀感實在太差。綠營則說，「前方吃緊，後方緊吃」是早年用語，無疑又是認知作戰。

中共解放軍東部戰區一宣布演習結束，管碧玲隨即在臉書貼出海巡艦艇與商船同框照片，指出「中華民國台灣海巡才是執法者，台灣海域唯一的執法者」。然而，昨日卻遭爆料，她在軍演餘波未歇之際，與多名海巡高層現身高雄婚宴會館餐敘，傳出有軍人抱怨這是「前方吃緊，後方緊吃」。

賴士葆昨抨擊，火箭彈已打到家門口，國軍全面待命，陸軍甚至取消餐會，結果海巡署卻在此時舉辦每桌上萬元的惜別餐敘，還要求幹部全數出席，一邊宣稱是台灣海域唯一執法者，實際上卻將壓力留給國軍，完全不懂得看時機做事。

管碧玲昨日回應，坦承該聚會為「惜別餐會」，對於造成社會負面觀感深感抱歉，任何批評她都虛心接受，若有任何課責，由她1人承擔。她說，餐敘是為了歡送副主委黃向文、海巡署分署長陳泗川。黃向文在海委會服務8年，從海保署草創時期僅3人至今百餘人規模，推動海污法與海保法體系貢獻卓越；陳泗川服役長達46年，2人對海巡貢獻甚鉅。數周前即安排歡送餐會，考量軍演宣布至聚餐前1天傍晚為止，且大陸船艦確實已陸續駛離，才決定在擴大主管會報後餐敘照常舉行。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱則幫忙緩頰，表示管碧玲例行性餐會是為將退休高階同仁惜別，竟被說成「前方吃緊，後方緊吃」，這個用語是1940年代國民黨軍在中國大陸被共軍追趕、節節敗退的情況，描述國民黨的腐化，這種用語根本不是現在社會或年輕朋友熟悉，所以媒體稱有海巡基層官兵因看不慣而爆料，這無疑又是一個認知作戰。