圍台軍演劍指川普大規模對台軍售？中國國防部：外部勢力頻頻越界踩線，妄圖給台獨勢力壯膽打氣

中國解放軍東部戰區昨（31日）以「正義使命-2025」軍演為名，圍繞台灣本島周邊展開實彈射擊，中國國台辦日前宣稱並非針對台灣人民，是對台獨分裂分子和外部干涉勢力的嚴重警告。對此中國國防部發言人張曉剛附和說詞，表示近來外部勢力在台灣問題上頻頻越界踩線，妄圖給「台獨」分裂勢力壯膽打氣，嚴重破壞台海和平穩定；並稱正告民進黨當局，「倚外謀獨」注定失敗、「以武拒統」死路一條。

有記者提問，外媒評論此次軍演是針對美國近期大規模對台軍售，請問中國國防部有何評論？」張曉剛回應，東部戰區第一時間發布了組織「正義使命-2025」演習資訊，此次演習是對「台獨」分裂勢力與外部勢力干涉的嚴重警告，是捍衛國家主權安全和領土完整的正當必要之舉。

張曉剛宣稱，近來外部勢力在台灣問題上頻頻越界踩線，妄圖給「台獨」分裂勢力壯膽打氣，加劇兩岸對立對抗，嚴重損害中國主權安全，嚴重破壞台海和平穩定。他批評，賴清德當局無底線迎合貼靠外部勢力，狂妄地謀「獨」挑釁，成為破壞台海現狀、加劇局勢緊張的禍根亂源。



張曉剛強調，「台獨」同台海和平水火不容，外部勢力縱容支持「台獨」只會引火燒身、自食惡果。他說，中國敦促有關國家放棄「以台制華」幻想，停止在台灣問題上拱火滋事，不要挑戰中方維護自身核心利益的決心意志。



張曉剛再說，要正告民進黨當局「倚外謀獨」注定失敗、「以武拒統」死路一條；解放軍打「獨」促統決不手軟，將持續組織反分裂反干涉行動，堅決維護國家主權、統一、領土完整。

(圖片來源：三立新聞網)

