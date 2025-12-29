圍台軍演劍指美國！中共擴大核武建造 加強快速核反擊能力

編譯林浩博／綜合報導



中共29日再啟動圍台軍演，歲末年終又對台灣武力威嚇，官方理由更是劍指美國。不只官媒《環球時報》刊文職只針對美國對台軍售，先前美媒《華盛頓郵報》也獨家揭露，北京再擴大核彈頭的建造能力，準備展開與美國的全面軍備競賽。

中國在四川梓潼所擴建的高爆炸藥工廠。（圖／翻攝自X平台 @Globalsurv）

中共官媒：回擊美對台軍售

官媒《環球時報》於29日當天直言，圍台軍演與美國對台軍售案相關，和中國政府放話「有力回擊」僅隔兩天時間。

該報導引述中國外交部發言人26日表示：「任何在台灣問題上越線挑釁的行徑都將遭到中方的有力回擊，任何參與對台售武的企業和個人都要為其錯誤付出代價。」

當天中國外交部也宣布，依法制裁參與「武裝台灣」的20家美國軍工企業與10名管理高層。

華郵：中國擴大核彈頭生產

中國將美國視為頭號對手，除了拿台灣開刀，也摩拳擦掌準備軍備競賽。美國媒體《華盛頓郵報》於28日獨家報導，衛星影像揭露北京正在擴大核彈頭建造能力。

中國的核武庫增長快於全球其餘國家，雖然美國戰爭部上週報告顯示，核彈頭生產自2024年以來有所放慢，但預計到了2030年，仍會從目前的約600枚增加至超過100枚。

根據維也納反核組織「公開核網絡」（ONN）與倫敦非營利機構「驗證研究、資訊與訓練中心」（VERTIC）提供的衛星影像和專家分析，中國極大加快了關鍵核彈頭生產設施的活動，而這場自2021年啟動的爆發式生產擴張，恐怕會讓中國的核武野心瘋狂膨脹。

像是鈽坑（plutonium pits）是核彈頭的關鍵，因此那些用以設計與製造鈽坑（plutonium pits）的設施，進行了升級工程。所生產的高爆炸藥可引發核反應的工廠，同樣獲得了擴建。

中國軍方的教科書、內部刊物和相關學者文章也顯示，核武部隊正處於更高的戒備等級，並可能轉為「預警即發射」（launch-on-warning）態勢。此做法意味著一旦中國偵測飛彈發射，即可立即報復，脫離了北京長年「遭到核打擊再行報復」的戰略。

報導指出，鈽坑與高爆炸藥零件的製造，散布在中國各地不同設施，並自2020年起，和試驗場、飛彈發射井同步擴建。四川山區一座生產易分裂材料坑（fissile material pits）的設施，過去五年就被大幅改建，包括新安全圍籬加大了相關區域一倍、至少10處地方的增建與擴建，當中及包括生產鈽坑的核心設施。

另在四川梓潼縣一座生產高爆炸藥的工廠，也自2019年擴建，包括2021年起新蓋的安全牆、新的存放設施，以及為可能的新設施預先整地。遠在西北的新疆羅布泊核試驗場同樣在近年擴建，包括新地下隧道與大型豎井，可能在為新的核試驗做準備。

報導分析，這些改變雖無法讓中國的核彈頭數量追上美國，卻足以讓其發展更加彈性的彈藥與戰術，對美國及盟友構成威脅。

中國在福建沿海新建的核電廠，可生產武器級鈽，距離台灣僅約200公里。（圖／翻攝自X平台 @Globalsurv）

美戰爭部：中國開發快速核反擊能力

報導另引述了美國戰爭部上週報告表示，北京在開發快速核反擊能力方面，獲得巨大進展。此技術類似美國的「預警即發射」（LOW)系統，偵測到數千公里的彈道飛彈發射，就立即可發射自家飛彈反擊。報告還稱，中國恐怕已將100多枚固體燃料洲際彈道飛彈（ICBM）裝填入發射井，以支援該系統，並於2024年底的測試後，改良了同時發射多枚飛彈之能力。

卡內基和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）的中國核武專家趙通（Tong Zhao）警告，隨著北京放棄了傳統的延後核報復戰略，改而走向快速反擊，誤解與過度反應，甚至意外引發核戰的風險，都大大地提高。

