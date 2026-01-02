圍台軍演動用低成本火箭砲！測試消耗台灣防空能力 形成「不對稱優勢」

PHL-16箱式遠程火箭炮系統。（圖／翻攝自維基百科）

軍事觀察人士指出，中國人民解放軍（People’s Liberation Army，PLA）去年12月底在台灣周邊進行的演習，可能正在測試如何透過「成本低廉、可大量使用」的火箭武器，逐步消耗台灣的防空能力。

據《南華早報》報導，解放軍東部戰區（Eastern Theatre Command）於去年12月30日結束了為期2天、代號為「正義使命-2025」（Justice Mission 2025）的圍台實彈演習。此次演習動員了解放軍陸軍、海軍、空軍與火箭軍，包括匿蹤戰機、驅逐艦與飛彈發射系統均有參與。

廣告 廣告

這場演習在台灣周邊大範圍展開，距離美國批准向台灣出售總額111億美元、創下歷史最高金額的對台軍售案，還不到2週的時間。

我國防部表示，在演習期間共偵測到31艘軍艦與16艘海巡船艦，同時解放軍軍機共出動207架次，超過今年4月為期2天演習的135架次，以及2024年10月單日演習的153架次。其中有125架次飛越中華民國單方面劃定的「台海中線」，進入我防空識別區（Air Defence Identification Zone，ADIZ）。

前解放軍裝備專家、《航空雜誌》社副編審傅前哨指出，此次演習的規模看起來比以往更大，動員了更多軍種。他表示，演習範圍相當廣泛，涵蓋防空、海上作戰與反潛作戰，幾乎在所有作戰領域都進行了操演。

退役的中華民國空軍中將張延廷也指出，這次演習的規模比以往更大，解放軍與台灣本島的距離進一步縮短，跨越中線的軍機與軍艦數量也顯著增加。

與過去演習不同的是，這次還大量使用了火箭砲系統。傅前哨指出，這為解放軍帶來顯著的軍事優勢。他指出，無論是在打擊精準度或射程方面，中國的火箭砲系統都遠超許多國家，其最大特點在於高精度、遠射程與低成本，價格低廉到可以大量使用及生產。

我國防部指出，解放軍12月30日從福建省平潭島部署的「PHL-16箱式遠程火箭炮系統」發射了27枚火箭彈。平潭距離台灣西部城市新竹約125公里。該系統又稱「PCL-191」，是解放軍最先進的車載多管火箭系統之一，最大射程可達500公里。

該系統常被形容為「中國版」的美軍M142高機動性多管火箭系統「海馬斯」（High Mobility Artillery Rocket System，Himars），而台灣正是向美國採購該型系統。

傅前哨表示，這類火箭攻擊毫無疑問可涵蓋整個台灣本島，甚至能飛越台灣上空，打擊東部目標，台灣幾乎不可能加以攔截。他指出，進行攔截在成本上極不划算，雙方成本差距過於懸殊，台灣擁有的飛彈數量，無法與解放軍所能動用的火箭彈數量相比。

台灣政府資助的國防安全研究院資深研究員揭仲也指出，台灣在攔截這類武器方面面臨困難。他表示，相較於彈道飛彈或巡弋飛彈，火箭砲在聯合作戰中能以更具成本效益的方式投射大量火力，雖然尚未達到全面區域飽和轟炸的程度，但仍構成實質威脅。

揭仲續稱，台灣目前「缺乏1套理想的長程火箭砲攔截系統」，若使用美製MIM-104愛國者飛彈（MIM-104 Patriot））或國造天弓防空飛彈，不僅成本高昂，也屬於不對稱作法，恐不必要地消耗有限的飛彈庫存。畢業於火箭軍工程大學的前解放軍教官宋忠平也表示，解放軍的最終目標，是以最低成本解決台灣問題。

與此同時，演習期間還出現另1項首次出現的情況，中國大陸海警公開威脅將封鎖運載美製武器的貨船。12月30日，中方發布1張標語為「扼喉」的海報，畫面顯示船艦與直升機從四面八方封鎖台灣。

海報中還出現1幅影像，似乎顯示中國海警船攔阻台灣長榮海運（Evergreen）貨船，該貨船被描繪為載運「海馬斯」系統。我方則透露，演習期間共有16艘「公務船」部署在台灣周邊海域，該用語在此脈絡下通常指海警船艦。

台灣媒體先前亦報導，我方曾使用長榮海運與陽明海運（Yang Ming）等民間公司，運送美製艾布蘭戰車（Abrams tanks）至台灣。對此，傅前哨指出，動用海警船的目的，在於「嚴格進行風險管控，防止未來美國軍事裝備經由海路運送至台灣。」

值得注意的是，解放軍並未在此次演習中出動航空母艦，而航母在衝突發生時，對阻止外部勢力介入將扮演關鍵角色，且過去亦曾參與圍台軍演。傅前哨稱，本週的演習或許不適合動用航母，但相關兵力「隨時可以部署。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

離譜爸媽外出新年參拜祈福 留3歲兒一人在家「從9樓墜落亡」

不是空服員、老師！日男「最想結婚女性職業」排行出爐 冠軍2條件不意外

曹西平猝逝遭疑「才一天冒屍斑不尋常」 殯葬業、醫師發聲打臉