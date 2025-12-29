圍台軍演又來了！國軍迅速發布心戰片喊：堅定自我防衛決心

解放軍無預警實施「正義使命2025」圍台大規模軍事演習，國防部今（29）日上午除了發布新聞稿回應之外，也展開文宣戰，在臉書發布「堅韌台灣，堅定守護」短片。

(圖/截自國防部發言人粉專影片)

國防部發言人臉書粉專表示，針對大陸東部戰區宣布，在台海周邊進行實彈軍事演習，國防部依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣兵力應對，執行立即備戰操演。

國防部指出，大陸近期持續在台灣周邊及印太區域，展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升高區域緊張，此種「窮兵黷武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平的主因！

解放軍宣布圍台演習。(圖/央視)

國防部表示，國軍不會輕估敵人戰力、也絕不妄自菲薄。全體官兵將保持高度警覺、嚴陣以待！

短片中寫道，安全不能寄託於任何幻想，更不能交由他人決定，我們選擇為自己做好準備，敵情威脅一直都在，台灣公民社會以互助與韌性鍛鑄力量，全民同心無懼恐嚇與威逼，忘戰必危，有備自強，中華民國持續向世界證明，堅定自我防衛決心，更是區域和平安全的重要關鍵，我們和民主夥伴同行，永續維護區域與國家的穩定及安全。

